¿Se terminó el amor entre Karol G y Feid?

¿La relación entre Karol G y Feid llegó a su fin? La historia de amor que comenzó en el verano del 2023 habría terminado ya hace unos meses, según la prensa extranjera.

Medios internacionales aseguran que las estrellas de la música latina se separaron de manera amistosa, en buenos términos. Aunque hasta ahora, ni Karol G ni Feid se expresaron sobre la supuesta ruptura amorosa.

Pero lo que sí ya había encendido las alarmas de los seguidores de Karol G y Feid es que llevan varios meses sin publicar fotografías juntos en sus redes sociales. Debido a eso, desde hace semanas circulaban rumores acerca de la supuesta separación de los cantantes colombianos. ¿Será?