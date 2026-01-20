Gente
20 de enero de 2026 - 11:05

¿Se terminó el amor entre Karol G y Feid?

La historia de amor entre Feid y Karol G habría llegado a su fin. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
La historia de amor entre Feid y Karol G habría llegado a su fin. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP) 225546+0000 DIA DIPASUPIL

Karol G y Feid habrían terminado su relación luego de tres años de noviazgo, según medios internacionales. ¿Será que La Bichota está solterísima?

Por ABC Color

¿La relación entre Karol G y Feid llegó a su fin? La historia de amor que comenzó en el verano del 2023 habría terminado ya hace unos meses, según la prensa extranjera.

Karol G y Feid, muy enamorados en Ibiza.
Karol G y Feid, muy enamorados en Ibiza, hace unos meses.

Lea más: Karol G y Feid, enamorados en Ibiza

Medios internacionales aseguran que las estrellas de la música latina se separaron de manera amistosa, en buenos términos. Aunque hasta ahora, ni Karol G ni Feid se expresaron sobre la supuesta ruptura amorosa.

Lea más: Maluma, J Balvin, Karol G y Feid se unen en homenaje al reguetón colombiano

Karol G y Feid disfrutan de unas románticas vacaciones en España. (Instagram/Karol G)
Karol G y Feid disfrutaronn unas románticas vacaciones en España, en julio pasado. (Instagram/Karol G)

Pero lo que sí ya había encendido las alarmas de los seguidores de Karol G y Feid es que llevan varios meses sin publicar fotografías juntos en sus redes sociales. Debido a eso, desde hace semanas circulaban rumores acerca de la supuesta separación de los cantantes colombianos. ¿Será?