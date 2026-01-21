¡Nora Ruoti se muestra muy enamorada en las redes!

El corazón de Nora Lucía Lorenza Ruoti Cosp tiene dueño. Así lo hizo saber la mediática contadora, abogada y docente en sus redes sociales, donde compartió fotografías con su nueva pareja.

El afortunado caballero se llama Maximiliano Lumbia, quien en su cuenta de Instagram se presenta como periodista, conductor de tevé y actor.

La relación entre Nora Ruoti y Maximiliano Lumbia va viento en popa. Los tortolitos pasaron juntos la Navidad y Maxi ya presentó oficialmente a sus padres a su nueva novia, según publicó la mismísima contadora y abogada en sus redes sociales.

"Un día maravilloso conociendo a los padres de mi Maxi“, escribió Nora Ruoti en su cuenta de Instagram junto a emojis de corazón y la postal captada en una playa de Río de Janeiro.

Hay amor en el aire y la mediática contadora Nora Ruoti se muestra feliz de la vida disfrutando de sus vacaciones en Brasil con Maxi Lumbia.