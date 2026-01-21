Gente
21 de enero de 2026 - 09:06

¡Nora Ruoti se muestra muy enamorada en las redes!

Nora Ruoti con su novio Maxi Lumbia y sus suegros.
Nora Ruoti con su novio Maxi Lumbia y sus suegros.Instagram/Nora Ruoti

La contadora, abogada y docente Nora Ruoti (61) está muy enamorada. Y lo presume en sus redes sociales, donde compartió postales con su novio Maximiliano Lumbia y hasta con sus flamantes suegros.

Por ABC Color

El corazón de Nora Lucía Lorenza Ruoti Cosp tiene dueño. Así lo hizo saber la mediática contadora, abogada y docente en sus redes sociales, donde compartió fotografías con su nueva pareja.

El afortunado caballero se llama Maximiliano Lumbia, quien en su cuenta de Instagram se presenta como periodista, conductor de tevé y actor.

Nora Ruoti contó que pasó la Navidad con su pareja Maximiliano Lumbia. (Instagram/Nora Ruoti)
Nora Ruoti contó que pasó la Navidad con su pareja Maximiliano Lumbia. (Instagram/Nora Ruoti)

Lea más: ¡Nora Ruoti celebra sus 6 décadas de vida viajando 60 días!

La relación entre Nora Ruoti y Maximiliano Lumbia va viento en popa. Los tortolitos pasaron juntos la Navidad y Maxi ya presentó oficialmente a sus padres a su nueva novia, según publicó la mismísima contadora y abogada en sus redes sociales.

Lea más: Nora Ruoti, una vez más, brilló en el Marqués de Sapucai

"Un día maravilloso conociendo a los padres de mi Maxi“, escribió Nora Ruoti en su cuenta de Instagram junto a emojis de corazón y la postal captada en una playa de Río de Janeiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¡Espléndida! Así recibió Nora Ruoti su cumpleaños número 59.
¡Siempre espléndida! Nora Ruoti tiene un nuevo amor. (Instagram/Nora Ruoti)

Hay amor en el aire y la mediática contadora Nora Ruoti se muestra feliz de la vida disfrutando de sus vacaciones en Brasil con Maxi Lumbia.