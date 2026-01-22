JD Vance, vicepresidente de EE.UU., será papá por cuarta vez

“Estamos muy contentos de compartir algunas noticias emocionantes. ¡Nuestra familia está creciendo!“, escribió Usha Vance, segunda dama de EE.UU., en su cuenta de Instagram junto a un comunicado donde anuncia que está en la dulce espera de su cuarto hijo. La publicación fue compartida por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

“Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé están bien, y todos estamos esperando con ansias darle la bienvenida a finales de julio”, se puede leer en el comunicado conjunto de Usha y JD Vance.

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance y su esposa Usha unieron sus vida el 14 de junio de 2014 y ya son padres de Ewan, Vivek y Mirabel, quienes esperan felices a su nuevo hermanito.