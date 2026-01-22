Gente
JD Vance, vicepresidente de EE.UU., será papá por cuarta vez

JD Vance y Usha Vance aguardan felices a su cuarto hijo.
JD Vance y Usha Vance aguardan felices a su cuarto hijo.

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance y su esposa Usha Vance esperan felices a su cuarto hijo. Así lo anunciaron en una publicación conjunta en las redes sociales.

“Estamos muy contentos de compartir algunas noticias emocionantes. ¡Nuestra familia está creciendo!“, escribió Usha Vance, segunda dama de EE.UU., en su cuenta de Instagram junto a un comunicado donde anuncia que está en la dulce espera de su cuarto hijo. La publicación fue compartida por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

JD Vance y Usha Vance pronto serán papás de cuatro niños. (Instagram/Second Lady Usha Vance)
JD Vance y Usha Vance pronto serán papás de cuatro niños.

“Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé están bien, y todos estamos esperando con ansias darle la bienvenida a finales de julio”, se puede leer en el comunicado conjunto de Usha y JD Vance.

JD y Usha Vance con sus hijos Ewan, Vivek y Mirabel. (Instagram/Second Lady Usha Vance)
JD y Usha Vance con sus hijos Ewan, Vivek y Mirabel.

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance y su esposa Usha unieron sus vida el 14 de junio de 2014 y ya son padres de Ewan, Vivek y Mirabel, quienes esperan felices a su nuevo hermanito.