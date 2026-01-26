Gloria Vera y Julio Cáceres celebraron los 12 años de Kevin

El sábado 24 de enero, Kevin Gael Cáceres Vera llegó a los 12 años de vida y sus orgullosos padres, Gloria Vera y Julio Cáceres, lo agasajaron con una divertida fiesta que reunió a familiares y amigos en un local de juegos infantiles.

Aquel bebecito que llegó al mundo el 24 de enero de 2014 con 3.300 gramos y 58 centímetros en un sanatorio capitalino, ya es todo un jovencito.

Kevin Gael disfrutó al máximo de la celebración de su cumple y fue muy mimado por sus papis y sus hermanos mayores, Thiago y Carmen.