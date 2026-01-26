Gente
26 de enero de 2026 - 09:17

Gloria Vera y Julio Cáceres celebraron los 12 años de Kevin

¡Hermosa familia! Gloria Vera y Julio César Cáceres con el cumpleañero Kevin, Thiago y Carmen.
¡Hermosa familia! Gloria Vera y Julio César Cáceres con el cumpleañero Kevin, Thiago y Carmen.Captura de la historia de Instagram de Gloria Vera

Kevin Gael, el tercer hijo de Gloria Vera y Julio César Cáceres, ya cumplió 12 años. ¡Sí! El benjamín de la familia Cáceres-Vera ya es todo un adolescente y para celebrar su vida sus papis organizaron una fiesta que giró en torno a la Albirroja.

Por ABC Color

El sábado 24 de enero, Kevin Gael Cáceres Vera llegó a los 12 años de vida y sus orgullosos padres, Gloria Vera y Julio Cáceres, lo agasajaron con una divertida fiesta que reunió a familiares y amigos en un local de juegos infantiles.

Kevin Gael Cáceres Vera fue más mimado que nunca por sus familiares el día de su cumpleaños. (Captura de la historia de Instagram de Gloria Vera)
Kevin Gael Cáceres Vera fue más mimado que nunca por sus papis y hermanos el día de su cumpleaños. (Captura de la historia de Instagram de Gloria Vera)

Lea más: El tercer hijo de Gloria Vera y Julio Cáceres recibió la primera comunión

Aquel bebecito que llegó al mundo el 24 de enero de 2014 con 3.300 gramos y 58 centímetros en un sanatorio capitalino, ya es todo un jovencito.

Kevin Gael disfrutó al máximo de la celebración de su cumple y fue muy mimado por sus papis y sus hermanos mayores, Thiago y Carmen.