Melania Trump, feliz ante el estreno de su película: “Un momento histórico”

“Melania, la película. Un momento histórico. Me siento profundamente honrada de haber estado rodeada por una inspiradora sala de amigos, familiares e iconoclastas culturales en la Casa Blanca. Cada una de estas personas aportó al mundo su visión única, dejando una huella imborrable”, expresó feliz Melania Trump en su cuenta oficial de Instagram tras presentar su filme ante invitados exclusivos.

La película se estrenará mundialmente en todas las salas de cine este viernes 30 de enero y a la proyección privada en la Casa Blanca asistieron famosos como la reina Rania de Jordania y Mike Tayson.

El nuevo filme muestra tras bambalinas la vida de la primera dama estadounidense Melania Trump y la premier de gala será este jueves 29 en el Trump Kennedy Center. Al día siguiente llegará a los cines, pero aún no se sabe cuándo podrá verse en la plataforma de streaming Amazon.