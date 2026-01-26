Gente
26 de enero de 2026 - 08:44

Melania Trump, feliz ante el estreno de su película: “Un momento histórico”

La primera dama de EE.UU. Melania Trump está feliz contando los días para el estreno de su película documental. (Tasos Katopodis/Getty Images/AFP)
La primera dama estadounidense Melania Trump está más feliz que nunca, pues en solo 4 días llegará a los cines su documental “Melania, la película”. Pero antes, ya tuvo lugar una premier en la Casa Blanca.

Por ABC Color

Melania, la película. Un momento histórico. Me siento profundamente honrada de haber estado rodeada por una inspiradora sala de amigos, familiares e iconoclastas culturales en la Casa Blanca. Cada una de estas personas aportó al mundo su visión única, dejando una huella imborrable”, expresó feliz Melania Trump en su cuenta oficial de Instagram tras presentar su filme ante invitados exclusivos.

Fotografía tomada en Madrid el 22 de enero de 2026 que muestra una valla publicitaria gigante del documental "Melania", sobre la primera dama estadounidense, Melania Trump. El estreno mundial del documental "MELANIA" tendrá lugar en el Trump-Kennedy Center (anteriormente Kennedy Center) en Washington, D.C., en vísperas de su estreno mundial en cines, previsto para el 30 de enero de 2026. (Thomas COEX / AFP)
La película se estrenará mundialmente en todas las salas de cine este viernes 30 de enero y a la proyección privada en la Casa Blanca asistieron famosos como la reina Rania de Jordania y Mike Tayson.

El documental de Melania Trump podrá verse desde este viernes 30 de enero en todas las salas de cine. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El documental de Melania Trump podrá verse desde este viernes 30 de enero en todas las salas de cine. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

El nuevo filme muestra tras bambalinas la vida de la primera dama estadounidense Melania Trump y la premier de gala será este jueves 29 en el Trump Kennedy Center. Al día siguiente llegará a los cines, pero aún no se sabe cuándo podrá verse en la plataforma de streaming Amazon.