Melania Trump aguarda ansiosa el estreno de su documental

Melania Trump ya hizo varias publicaciones en Instagram anunciando el inminente estreno del documental que la tiene como protagonista, donde mostrará su vida de primera dama de los Estados Unidos tras bambalinas.

Lea más: Melania Trump se lució de brazos de Papá Noel

El audiovisual podrá ser visto en las salas de cine desde el 30 de enero próximo. "MELANIA, la película, exclusivamente en cines de todo el mundo el 30 de enero de 2026″, destaca uno de los posteos de Melania Trump en la red social de la camarita.

Lea más: Melania Trump recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca

La exmodelo eslovena de 55 años aguarda ansiosa el día del estreno de la película “Melania”, que dura 104 minutos.

Además, dicen que el filme que gira en torno a la vida de la esposa de Donald Trump y está dirigido por Brett Ratner, llegará próximamente a través de la plataforma Amazon como una serie de tres episodios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy