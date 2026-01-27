Cristiano Ronaldo y el amoroso saludo de cumpleaños a Georgina: “La mujer de mi vida”

Georgina Rodríguez nacía el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina. Así que, hoy la futura esposa de Cristiano Ronaldo completa 32 vueltas al sol.

“¡Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida!”, escribió el futbolista portugués Cristiano Ronaldo en sus redes sociales junto a una postal con su amada Georgina Rodríguez. Y, por supuesto, la prometida de CR7 fue la primera en reaccionar a la publicación con un emoji de corazón.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están en pareja hace 10 años y juntos llevan adelante su numerosa familia compuesta por cinco chicos: Cristiano Junior, los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

En agosto de 2025, Georgina Rodríguez confirmó su compromiso con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo. Y este 2026 ya sonarán campanas de boda en Madeira, Portugal. Aún no hay fecha para la ceremonia durante la cual se jurarán amor eterno, pero según rumores sería al terminar el Mundial de fútbol.

