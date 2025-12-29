Cristiano, feliz tras ser nombrado Mejor Jugador de Oriente Medio: “Un momento especial para terminar el año”

El hotel Atlantis The Royal de Dubái fue el escenario de la entrega de los Globe Soccer Awards 2025. Y Cristiano Ronaldo recogió emocionado su galardón como Mejor Jugador de Oriente Medio.

En la gala número 16 de los Globe Soccer Awards, CR7 llegó muy bien acompañado de su prometida Georgina Rodríguez. Como siempre, ambos lucieron muy elegantes y se mostraron enamoradísimos ante los flashes de los medios presentes.

“Un momento especial para terminar el año. Sigo con la misma pasión, compromiso y hambre de siempre para alcanzar mis metas”, expresó Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, donde cosecha 670 millones de seguidores.

“¡Gracias a todos los que me han apoyado este año!”, destacó Cristiano Ronaldo tras ser electo Mejor Jugador de Medio Oriente 2025.

