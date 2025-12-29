Gente
29 de diciembre de 2025 - 09:14

Cristiano, feliz tras ser nombrado Mejor Jugador de Oriente Medio: “Un momento especial para terminar el año”

Cristiano Ronaldo muestra orgulloso su galardón Globe Soccer Awards como Mejor Jugador de Medio Oriente.
Cristiano Ronaldo muestra orgulloso su galardón Globe Soccer Awards como Mejor Jugador de Medio Oriente.Instagram/Cristiano Ronaldo

Anoche tuvo lugar la entrega de los Globe Soccer Awards 2025 y Cristiano Ronaldo fue galardonado como el Mejor Jugador de Oriente Medio. CR7 estuvo muy bien acompañado de Georgina Rodríguez en tan importante ocasión. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

El hotel Atlantis The Royal de Dubái fue el escenario de la entrega de los Globe Soccer Awards 2025. Y Cristiano Ronaldo recogió emocionado su galardón como Mejor Jugador de Oriente Medio.

Cristiano Ronaldo y su amada Georgina Rodríguez en el acto durante el cual fue nombrado Mejor Jugador de Medio Oriente. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
Cristiano Ronaldo y su amada Georgina Rodríguez en el acto durante el cual fue nombrado Mejor Jugador de Medio Oriente. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

Lea más: Cristiano Ronaldo, el primer futbolista billonario del mundo

En la gala número 16 de los Globe Soccer Awards, CR7 llegó muy bien acompañado de su prometida Georgina Rodríguez. Como siempre, ambos lucieron muy elegantes y se mostraron enamoradísimos ante los flashes de los medios presentes.

Lea más: ¡Cristiano Ronaldo celebra los 8 años de sus mellis Eva y Mateo!

Cristiano Ronaldo recibiendo feliz su trofeo Golden Soccer Awards 2025. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
Cristiano Ronaldo recibiendo feliz su trofeo Golden Soccer Awards 2025. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

“Un momento especial para terminar el año. Sigo con la misma pasión, compromiso y hambre de siempre para alcanzar mis metas”, expresó Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, donde cosecha 670 millones de seguidores.

“¡Gracias a todos los que me han apoyado este año!”, destacó Cristiano Ronaldo tras ser electo Mejor Jugador de Medio Oriente 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy