Gente
27 de enero de 2026 - 10:23

El futbolista Enso González celebró la vida de su novia

¡Linda parejita! Enso González y Liz Quintana.
Enso González, futbolista de la Albirroja Sub 20, celebró la vida de su novia Liz Quintana. “Feliz cumpleaños amor de mi vida”, expresó el romántico jugador de la Premier League.

Por ABC Color

El hogar de Enso González, futbolista del Wolverhampton Wanderers F.C. de la Premier League, ayer estuvo de fiesta. ¿El motivo? Su novia Liz Quintana cumplió un nuevo año de vida.

El tierno mensaje de Enso González a su novia cumpleañera Liz Quintana. (Captura de la historia de Instagram de Enso González)
“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Gracias por ser mi compañera, mejor amiga y mi complemento perfecto. Les amo”, escribió Enso González en sus historias de Instagram junto un collage de fotos donde se lo ve feliz de la vida con la cumpleañera Liz Quintana.

Enso González y Liz Quintana ya saben que una niña está en camino.
Enso González y Liz Quintana están felices en la dulce espera de su primer hijo. El bebé en camino es una niña y llegará en pocos meses para llenar a aún más amor el hogar del joven albirrojo y su bella novia.