Gente
22 de diciembre de 2025 - 09:23

¡El futbolista Enso González ya conoce el sexo de su bebé en camino!

Enso González, futbolista de la Albirroja sub20, ya conoce el sexo de su bebé en camino. Así lo anunció hace unas horas en sus redes al compartir imágenes de la fiesta de revelación que organizó con su novia Liz Quintana. ¡Pasá y enterate si el baby es niña o niño!

Por ABC Color

El futbolista Enso González y su novia Liz Quintana anunciaron en noviembre que están en la dulce espera y ayer ya revelaron el sexo del bebé en camino. ¡Sí! Una niña pronto llegará al mundo para la felicidad de los padres primerizos.

Enso González y Liz Quintana anunciaron hace poco más de un mes que serán padres. Ahora, ya revelaron el sexo del bebé en camino. (Instagram/Enso González)
Lea más: ¡Enso González va a ser papá!

El joven atacante paraguayo Enso González milita en el club Wolverhampton Wanderers F.C. de la Premier League y organizó en Inglaterra, junto a su novia Liz Quintana, la fiesta de revelación de sexo del aguardado baby González.

Familiares y amigos de los González-Quintana se reunieron en una mágica tarde para ser testigos del emotivo momento en el cual se supo que el bebé a bordo es una niña.