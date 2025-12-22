¡El futbolista Enso González ya conoce el sexo de su bebé en camino!

El futbolista Enso González y su novia Liz Quintana anunciaron en noviembre que están en la dulce espera y ayer ya revelaron el sexo del bebé en camino. ¡Sí! Una niña pronto llegará al mundo para la felicidad de los padres primerizos.

El joven atacante paraguayo Enso González milita en el club Wolverhampton Wanderers F.C. de la Premier League y organizó en Inglaterra, junto a su novia Liz Quintana, la fiesta de revelación de sexo del aguardado baby González.

Familiares y amigos de los González-Quintana se reunieron en una mágica tarde para ser testigos del emotivo momento en el cual se supo que el bebé a bordo es una niña.