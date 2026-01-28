Gente
Lily Collins celebra el primer añito de su hija Tove

Lily Collins con la pequeña Tove en brazos.
Lily Collins y su esposo Charlie McDowell celebraron el primer añito de su hija Tove Jane. “Te adoramos más allá de las palabras”, expresó la protagonista de Emily en París.

La actriz Lily Collins y Charlie McDowell a inicios de febrero de 2025 anunciaron que se convirtieron en padres de Tove Jane por gestación subrogada. Y esa pequeñita que llegó al mundo a través de una madre sustituta ya cumplió un año.

“Un año entero con nuestra pequeña T. Te adoramos más allá de las palabras. Has cambiado completamente nuestras vidas en todos los sentidos y continúas sorprendiéndonos cada día”, escribió la orgullosa mamá Lily Collins en su cuenta de Instagram junto a unas adorables postales de Tove.

Una tierna postal de Tove Jane, la bebé de Lily Collins y Charlie McDowell. (Instagram/Lily Collins)
“Celebrándote con todas tus cosas favoritas y más amor del que nunca supimos que existía. Feliz primer cumpleaños, dulce Tove. No podemos esperar a que todas las nuevas aventuras vengan...”, destacó la actriz Lily Collins, quien da vida a Emily Cooper en la exitosa serie Emily en París.