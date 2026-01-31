Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo.La relación, que había comenzado como un juego al aire en la plataforma, tuvo su punto más alto cuando él le hizo una propuesta pública frente al mar, con la complicidad del público y de sus compañeros de programa.

La propuesta: una avioneta, el mar y un “sí” frente a todos

La secuencia se dio este viernes en Nadie dice nada, el programa de Nicolás Occhiato transmitido desde Pinamar. Tras un show del cantante de cuarteto Luck Ra, Marcos Giles tomó el micrófono y le pidió a Ángela que mirara hacia el mar.

En ese momento apareció una avioneta volando bajo con un cartel que decía: “¿Ángela, querés ser mi novia?”. Al leer el mensaje, el público comenzó a gritar y la cantante se emocionó, abrazando a Marcos frente a todas las personas presentes.

Ante el silencio inicial de Ángela, tanto Occhiato como Giles le recordaron que debía responder a la pregunta. Entre bromas, Marcos le dijo a Nicolás: “Si es ‘no’, me mato”. Luego, insistió mirando a Torres: “¿Querés ser mi novia?”.

Contenta y visiblemente emocionada, ella respondió: “Sí, me muero de ganas”. La escena culminó con un beso apasionado, mientras sus compañeros los observaban felices, celebraban la situación y registraban el momento con sus celulares.

“¡Estoy de novia!”, celebró entonces la artista, quien es sobrina de Diego Torres.

Un romance que empezó como juego en LUZU TV

Aunque se muestran juntos desde septiembre, hasta hace pocos días entre ellos no había más que coqueteos públicos en las transmisiones de LUZU TV. La relación nació como un juego en el streaming, pero con el tiempo los gestos y miradas comenzaron a dar indicios de algo más.

Días atrás, ambos decidieron “blanquear” su romance ante sus seguidores. Primero, durante el fin de semana, fueron vistos besándose en distintas fiestas de la costa argentina. Luego, dieron un paso más y confirmaron en vivo, a través de un streaming, que estaban oficialmente en pareja.

Cómo comenzaron los sentimientos entre Ángela y Marcos

En esa transmisión, Ángela y Marcos recordaron cómo se fue construyendo el vínculo desde que se conocieron en septiembre en LUZU TV.

“Salí del segundo programa con dolor en los cachetes de tanto reírme”, relató ella sobre sus primeras apariciones compartidas al aire. Marcos, por su parte, confesó que al principio creía que todo era parte del show: “Yo estaba seguro que para vos era solo show, que era joda, un chiste”.

Torres explicó que, pese a ese marco de juego, su interés era real: “Yo te la seguía porque me gustabas, pero si quedaba ahí no la hubiera seguido, no pasaba nada. Igual yo, desde que te vi, sabía que iba a pasar algo. Pero siempre te dije que si querías que pase algo, que le mandes vos, que yo no iba a hacer nada”.

Marcos recordó que para él también fue una experiencia distinta: “Yo nunca decidía con quién estar y fue la primera vez que dije, ‘esto me interesa, quiero ir’. Y como no recibí lo mismo, tuve que confirmar varias veces que era lo que quería. Y fue un desafío, pero me vino bien”.

Además, admitió que el proceso lo llevó a tomar una actitud diferente en la relación: “Era siempre arrancarlo yo, si querés esto, andá a buscarlo. Hacerme cargo. Y nunca me había pasado. Los primeros dos meses de relación no tenías iniciativa”.

De la pantalla al mar: la confirmación definitiva

Tras semanas de rumores, signos de cercanía y un romance que se fue construyendo frente a la audiencia, la escena en la playa de Pinamar selló públicamente la relación entre Ángela Torres y Marcos Giles.

Con una avioneta, una pregunta escrita en el cielo y una respuesta emocionada frente al mar, la pareja de LUZU TV dejó atrás el juego inicial y confirmó, sin lugar a dudas, que están oficialmente de novios.