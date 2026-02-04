Daddy Yankee cumplió 50: “A mí no me cuenten que ando Sin-Cuenta”

El icónico artista musical Daddy Yankee, nació el 3 de febrero de 1976. Así que, ayer cumplió 50 años. “A mí no me cuenten que ando Sin-Cuenta, pero Toy Hermoso. Happy Bitthday to me”, escribió el famoso cantante en sus redes sociales junto a algunas postales inéditas.

En otro posteo en Instagram, Daddy Yankee se mostró reflexivo al llegar a sus cinco décadas de vida. “La caminata de los 50 chavos. Aprendí que la vida no te forma en la comodidad, te forma en el proceso. En las caídas, en las dudas, en los momentos donde eliges no rendirte. Mi fe en Jesús ha sido mi ancla. Él me sostuvo cuando me sentí débil, me dio esperanza cuando no veía claro y me enseñó a caminar con propósito”, escribió el reguetonero en la red social de la camarita.

“Llego a mis 50 con salud, con viday con un corazón más auténtico. No perfecto… pero consciente. Recuerda esto: nunca es tarde para sanar, crecer y creer. Gracias Dios. Gracias Vida. Siempre firme y no paramos. Romanos 8:28. Gracias a todos por sus buenos deseos", destacó Daddy Yankee.