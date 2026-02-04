Gente
04 de febrero de 2026 - 09:10

¡Ingrid Poka llegó a los 47 más radiante que nunca!

Ingrid Poka recibió sus 47 años rodeada del amor de su prometido Roque Aranda y sus hijas Antonella, Annabella, Alessandra e Ingrita.Instagram/Ingrid Poka

La recordada exmodelo Ingrid Poka cumplió 47 años y luce más radiante que nunca. La extop de American celebró su nueva vuelta al sol rodeada de su hermosa familia en las playas de Punta del Este.

Por ABC Color

La siempre diosa Ingrid Poka, exmodelo de American Model School y actual máster en Nutrición Clínica, se acerca a la quinta década de vida. ¡Sí! La morenaza llegó a los 47, pero para ella al parecer no pasan los años.

“¡47 años! ¡Con mi familia! Feliz disfrutando de la playa, sol, arena, mar, vacaciones, paz y tranquilidad. ¡‘Nada que pedir’ y muuuuucho por agradecer", comenzó escribiendo Ingrid Poka en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar a orillas del Atlántico el día de su cumpleaños.

La siempre diosa Ingrid Poka con su pareja Roque Aranda. (Instagram/Ingrid Poka)
La siempre diosa Ingrid Poka con su pareja Roque Aranda. (Instagram/Ingrid Poka)

“¡Después de tantos momentos vividos, de tanto haber crecido, de tanto haber aprendido, me di cuenta que me encanta cumplir más años y disfrutar de esta hermosa vida que Dios me dio“, siguió expresando la exmodelo y actual nutricionista Ingrid Poka en sus redes.

Ingrid, mamá y novia feliz

Además, como toda mamá, Ingrid Poka pidió deseos de cumpleaños relacionados a sus cuatro niñas: Antonella, Annabella, Alessandra e Ingrita: “Solo deseando que mis hijas hagan realidad sus sueños y siendo feliz al verlas realizadas cada día”.

La exmodelo Ingrid Poka con sus cuatro hijas: Antonella, Annabella, Alessandra e Ingrita. (Instagram/Ingrid Poka)
La exmodelo Ingrid Poka con sus cuatro hijas: Antonella, Annabella, Alessandra e Ingrita. (Instagram/Ingrid Poka)

“Y, por supuesto, feliz con mi partner de aventuras, Roque (Aranda), con el que somos amigos, novios, cómplices y concubinos”, destacó Ingrid Poka para finalizar reflexionando: “Me di cuenta que sí podés tener 47, pero sentir en tu corazón que tenés 20”.