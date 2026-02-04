¡Ingrid Poka llegó a los 47 más radiante que nunca!

La siempre diosa Ingrid Poka, exmodelo de American Model School y actual máster en Nutrición Clínica, se acerca a la quinta década de vida. ¡Sí! La morenaza llegó a los 47, pero para ella al parecer no pasan los años.

“¡47 años! ¡Con mi familia! Feliz disfrutando de la playa, sol, arena, mar, vacaciones, paz y tranquilidad. ¡‘Nada que pedir’ y muuuuucho por agradecer", comenzó escribiendo Ingrid Poka en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar a orillas del Atlántico el día de su cumpleaños.

“¡Después de tantos momentos vividos, de tanto haber crecido, de tanto haber aprendido, me di cuenta que me encanta cumplir más años y disfrutar de esta hermosa vida que Dios me dio“, siguió expresando la exmodelo y actual nutricionista Ingrid Poka en sus redes.

Ingrid, mamá y novia feliz

Además, como toda mamá, Ingrid Poka pidió deseos de cumpleaños relacionados a sus cuatro niñas: Antonella, Annabella, Alessandra e Ingrita: “Solo deseando que mis hijas hagan realidad sus sueños y siendo feliz al verlas realizadas cada día”.

“Y, por supuesto, feliz con mi partner de aventuras, Roque (Aranda), con el que somos amigos, novios, cómplices y concubinos”, destacó Ingrid Poka para finalizar reflexionando: “Me di cuenta que sí podés tener 47, pero sentir en tu corazón que tenés 20”.