Gente
04 de febrero de 2026 - 10:52

El rey Carlos III de Inglaterra estrenará su documental este viernes

El rey Carlos III y la reina Camila posaron a su llegada al estreno de "Finding Harmony: A King's Vision" de Prime Video, en el Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)
El rey Carlos III y la reina Camila posaron a su llegada al estreno de "Finding Harmony: A King's Vision" de Prime Video, en el Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)194239+0000 AARON CHOWN

Carlos III estrenará este viernes 6 de febrero su propio documental llamado “Finding Harmony: A King’s Vision” (Encontrando la Armonía: La Visión de un Rey). Pero antes de su llegada a Prime Video, ya tuvo lugar la premier del filme en el Castillo de Windsor.

Por ABC Color

‘Encontrando la Armonía: La Visión de un Rey’ se estrena este viernes en Prime Video. Este nuevo documental emblemático narra la trayectoria personal del Rey como ambientalista a lo largo de su vida”, se puede leer en la cuenta de Instagram The King’s Foundation.

El documental "Finding Harmony: A King's Vision" llegará a Prime este viernes 6 de febrero. (Instagram/The Royal Family)
El documental "Finding Harmony: A King's Vision" llegará a Prime este viernes 6 de febrero. (Instagram/The Royal Family)

Lea más: El rey Carlos III de Inglaterra cumple 77 años

“El documental explora la filosofía de la Armonía de Su Majestad, que nos anima a vernos como parte de la naturaleza, no al margen de ella. Esto se presenta a través del trabajo de Kings Foundation, la organización benéfica de Su Majestad dedicada a la naturaleza y la sostenibilidad”, destaca la publicación en la red social de la camarita que también fue compartida por la cuenta oficial de los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra.

Lea más: Carlos III participó del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster

Los reyes Carlos III y Camila rodeados de invitados especiales en el estreno de "Finding Harmony: A King's Vision" de Prime Video, en el Castillo de Windsor. (Jonathan Brady / POOL / AFP)
Los reyes Carlos III y Camila rodeados de invitados especiales en el estreno de "Finding Harmony: A King's Vision" de Prime Video, en el Castillo de Windsor. (Jonathan Brady / POOL / AFP)

Y antes del estreno mundial, Carlos y Camila abrieron las puertas del Castillo de Windsor para los invitados especiales que disfrutaron de una premier de gala.

“Una velada mágica en el Castillo de Windsor. El Rey y la Reina asistieron al estreno de ‘Encontrando la Armonía: La Visión de un Rey’. Disponible en Prime Video a partir del viernes 6 de febrero de 2026, la película describe la filosofía de Su Majestad sobre la ‘Armonía’. Ejemplificada a través del trabajo de Kings Foundation, la Armonía nos anima a vernos ‘como parte de la naturaleza, no separados de ella’”, destaca otro posteo de la cuenta de Instagram The Royal Family.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy