El rey Carlos III de Inglaterra estrenará su documental este viernes

“‘Encontrando la Armonía: La Visión de un Rey’ se estrena este viernes en Prime Video. Este nuevo documental emblemático narra la trayectoria personal del Rey como ambientalista a lo largo de su vida”, se puede leer en la cuenta de Instagram The King’s Foundation.

“El documental explora la filosofía de la Armonía de Su Majestad, que nos anima a vernos como parte de la naturaleza, no al margen de ella. Esto se presenta a través del trabajo de Kings Foundation, la organización benéfica de Su Majestad dedicada a la naturaleza y la sostenibilidad”, destaca la publicación en la red social de la camarita que también fue compartida por la cuenta oficial de los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra.

Y antes del estreno mundial, Carlos y Camila abrieron las puertas del Castillo de Windsor para los invitados especiales que disfrutaron de una premier de gala.

“Una velada mágica en el Castillo de Windsor. El Rey y la Reina asistieron al estreno de ‘Encontrando la Armonía: La Visión de un Rey’. Disponible en Prime Video a partir del viernes 6 de febrero de 2026, la película describe la filosofía de Su Majestad sobre la ‘Armonía’. Ejemplificada a través del trabajo de Kings Foundation, la Armonía nos anima a vernos ‘como parte de la naturaleza, no separados de ella’”, destaca otro posteo de la cuenta de Instagram The Royal Family.

