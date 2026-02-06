Gente
06 de febrero de 2026 - 14:21

¡El periodista Juanma Figueredo ya tiene a Paulita en sus brazos!

¡Una postal llena de amor! Juanma Figueredo con la recién nacida Paulita en sus brazos.Instagram/Juanma Figueredo

Juanma Figueredo y Sharon Bertolini dieron la bienvenida a su hija Paula. “La familia se agranda y la presencia de Dios es tremendamente real”, expresó emocionado el integrante del Cardinal Deportivo.

Por ABC Color

Hace unas horas, el periodista deportivo Juanma Figueredo anunció feliz en sus redes sociales que su esperada hija Paula ya llegó al mundo sanita y fortachona.

“Una secuencia que marca un capítulo más a esta aventura. La familia se agranda y la presencia de Dios es tremendamente real”, escribió Juanma Figueredo junto a unas emotivas postales, donde muestra que estuvo presente en el parto y recibió a Pauli con toda la emoción del mundo.

¡Papás felices! Juanma Figueredo y Sharon Bertolini dieron la bienvenida a su hija Paula. (Instagram/Juanma Figueredo)

La pequeña Paulita es fruto del amor que se profesan Juanma Figueredo y Sharon Bertolini, “una campeona”, como la llama el integrante del Cardinal Deportivo.

¡Felicidades, Juanma y Sharon! ¡Bienvenida, Pauli!

