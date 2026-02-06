¡El periodista Juanma Figueredo ya tiene a Paulita en sus brazos!

Hace unas horas, el periodista deportivo Juanma Figueredo anunció feliz en sus redes sociales que su esperada hija Paula ya llegó al mundo sanita y fortachona.
“Una secuencia que marca un capítulo más a esta aventura. La familia se agranda y la presencia de Dios es tremendamente real”, escribió Juanma Figueredo junto a unas emotivas postales, donde muestra que estuvo presente en el parto y recibió a Pauli con toda la emoción del mundo.
La pequeña Paulita es fruto del amor que se profesan Juanma Figueredo y Sharon Bertolini, “una campeona”, como la llama el integrante del Cardinal Deportivo.
¡Felicidades, Juanma y Sharon! ¡Bienvenida, Pauli!
