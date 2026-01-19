Conocé a Ana Defelippe, la hija de Soledad Núñez

Ya nació la esperada Ana, hija de la precandidata a la Intendencia de Asunción Soledad Núñez y su esposo Bruno Defelippe.

El 8 de noviembre de 2025, Sole Núñez había anunciado en las redes sociales que estaba en la dulce espera de su primer bebé. Y ahora, a poco más de dos meses de la tierna publicación, la política ya tiene a Ana en sus brazos.

El orgulloso padre Bruno Defelippe compartió las primeras postales de su hija Ana. Para ello armó un tierno collage y lo publicó en sus historias de Instagram.

“El papá de Ana”, se puede leer junto a las imágenes donde se ve feliz de la vida al esposo de Soledad Núñez con la recién nacida.

Soledad Núñez y Bruno Defelippe se conocieron en 2008, se pusieron de novios en 2009 y en febrero de 2020 unieron sus vidas en matrimonio ante el altar de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Bernardino. Ahora, tras 17 años juntos recibieron al primer fruto del amor que se profesan: Ana.