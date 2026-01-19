Gente
19 de enero de 2026 - 10:59

Conocé a Ana Defelippe, la hija de Soledad Núñez

Soledad Núñez y Bruno Defelippe anunciaron felices que están en la dulce espera.
Soledad Núñez y Bruno Defelippe aguardaban felices a Ana. Ahora, ya la tienen en sus brazos.Instagram/Soledad Núñez

Ana Defelippe Ñúñez, la esperada hija de Soledad Núñez y Bruno Defelippe, ya llegó al mundo. Y fue el orgulloso papá el encargado de compartir un collage fotográfico para presentarla. ¡Pasá a conocerla!

Ya nació la esperada Ana, hija de la precandidata a la Intendencia de Asunción Soledad Núñez y su esposo Bruno Defelippe.

El 8 de noviembre de 2025, Sole Núñez había anunciado en las redes sociales que estaba en la dulce espera de su primer bebé. Y ahora, a poco más de dos meses de la tierna publicación, la política ya tiene a Ana en sus brazos.

La recién nacida Ana Delippe Núñez con su feliz papá Bruno Defelippe. (Captura de las historias de Instagram de Bruno Defelippe)

El orgulloso padre Bruno Defelippe compartió las primeras postales de su hija Ana. Para ello armó un tierno collage y lo publicó en sus historias de Instagram.

“El papá de Ana”, se puede leer junto a las imágenes donde se ve feliz de la vida al esposo de Soledad Núñez con la recién nacida.

Soledad Núñez y Bruno Defelippe llevan 5 años de casados y ahora esperan a su primogénito. (Facebook/Soledad Núñez)
Soledad Núñez y Bruno Defelippe están a punto de cumplir 6 años de casados. (Facebook/Soledad Núñez)

Soledad Núñez y Bruno Defelippe se conocieron en 2008, se pusieron de novios en 2009 y en febrero de 2020 unieron sus vidas en matrimonio ante el altar de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Bernardino. Ahora, tras 17 años juntos recibieron al primer fruto del amor que se profesan: Ana.