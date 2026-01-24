Gente
25 de enero de 2026 - 10:00

Mirá las emotivas postales de Máxima de Holanda y la princesa Amalia

Un abrazo lleno de amor entre la reina Máxima y la princesa Amaliaq, quien completó el Entrenamiento Militar General (AMO) en el Ministerio de Defensa. (EFE/EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)
La princesa Amalia de Holanda ascendió a cabo en el marco de su formación militar y su madre, la reina Máxima, se mostró emocionada hasta las lágrimas. ¡Fijate en las fotos!

Por ABC Color

La princesa Amalia completó su Entrenamiento Militar General (AMO) en el Ministerio de Defensa, en Ermelo, Países Bajos, y su mamá, la reina Máxima, se mostró muy emocionada.

El emotivo reencuentro entre madre e hija. (EFE/EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)
La joven princesa Amalia fue ascendida a cabo ante la orgullosa mirada de la reina Máxima, quien en primera fila observaba feliz la graduación militar de su hija mayor.

La reina Máxima de Holanda se emocionó hasta las lágrimas al ver a la princesita Amalia convertirse en cabo. (EFE/EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)
La soberana holandesa Máxima derramó algunas lágrimas de emoción al ver a la princesita Amalia disfrutar de su graduación junto a sus compañeros.

La reina Máxima y la princesa Amalia se fundieron en un interminable abrazo. (EFE/EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)
Y al término del acto durante el cual Amalia de Holanda fue ascendida a cabo, madre e hija se fundieron en una gran y emotivo abrazo.

