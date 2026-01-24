Mirá las emotivas postales de Máxima de Holanda y la princesa Amalia

La princesa Amalia completó su Entrenamiento Militar General (AMO) en el Ministerio de Defensa, en Ermelo, Países Bajos, y su mamá, la reina Máxima, se mostró muy emocionada.

La joven princesa Amalia fue ascendida a cabo ante la orgullosa mirada de la reina Máxima, quien en primera fila observaba feliz la graduación militar de su hija mayor.

La soberana holandesa Máxima derramó algunas lágrimas de emoción al ver a la princesita Amalia disfrutar de su graduación junto a sus compañeros.

Y al término del acto durante el cual Amalia de Holanda fue ascendida a cabo, madre e hija se fundieron en una gran y emotivo abrazo.

