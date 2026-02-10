Miguel Almirón cumple 32. Leé el conmovedor mensaje que le dedicó su esposa

El 10 de febrero de 1994 nació en Asunción Miguel Ángel Almirón Rejala. Hoy, el jugador del Atlanta United cumple 32 años de vida y su esposa Alexia Notto lo llenó de elogios.

“Hoy celebro tu vida, amor mío. La vida del hombre que Dios eligió para caminar conmigo y darle sentido a la mía. Gracias por ser un esposo lleno de amor, entrega, valores, y por ser un papá presente, bueno y firme para nuestro Francesco”, comenzó escribiendo Alexia Notto en su cuenta de Instagram junto a postales del día de su boda religiosa, en diciembre pasado.

“Hoy doy gracias a Dios por tu vida, por tu corazón y por todo lo que Él ha depositado en vos. Declaro en el nombre de Jesús que este nuevo año será un año de crecimiento, de puertas abiertas y de sueños cumplidos”, expresó la esposa del futbolista albirrojo.

Alexia Notto a Miguel Almirón: “Bendigo tu vida”

“Oro para que Dios te cubra con su paz, te fortalezca en cada desafío y te llene de sabiduría para cada decisión que tomes. Que su gracia te acompañe, que su favor te rodee y que nunca te falte su presencia guiándote en cada paso”, destacó Alexia Notto en la red social de la camarita para felicitar a Miguel Almirón el día de su cumpleaños número 32.

El conmovedor mensaje de Alexia Notto para Miguel Almirón finalizó así: “Bendigo tu vida, tus pensamientos, tus proyectos y tus anhelos. Que todo lo que tu corazón desea y este alineado con la voluntad de Dios se cumpla. Te amamos mucho”.

Y, por supuesto, fue Miguel Almirón el primero en reaccionar a la emotiva publicación de su esposa Alexia Notto. “Les amo mucho mi amor. Muchas gracias, soy muy bendecido de tenerles”, respondió el número 10 de la Albirroja.