Blake Lively y Justin Baldoni, cara a cara en el Tribunal de Nueva York

El actor y director estadounidense Justin Baldoni y la actriz Blake Lively estuvieron cara a cara un tribunal federal en Nueva York. Recordemos que en diciembre de 2024, Lively presentó una demanda acusando a Baldoni de acoso sexual.

Tras más de un año de que se iniciara la polémica en torno al rodaje de la película Romper el círculo, el proceso judicial vinculado al filme de 2024 dio un nuevo paso en los tribunales.

Los protagonistas del caso, Blake Lively y Justin Baldoni, se encontraron por primera vez en el mismo lugar al acudir a los juzgados del distrito sur de Nueva York, según El País de España.

La cita en el tribunal neoyorkino correspondió a una conciliación o conferencia de resolución, que tiene como objetivo tratar de que el conflicto pueda resolverse mediante un acuerdo o caso contrario, el caso va a juicio, explica El País.

Cuentan que la audiencia de conciliación duró 6 horas, pero no prosperó, no hubo acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni. Varios medios internacionales aseguran que si en las próximas citas no se llega a un acuerdo el juicio iniciaría el próximo 18 de mayo.