12 de febrero de 2026 - 15:33

Blake Lively y Justin Baldoni, cara a cara en el Tribunal de Nueva York

La actriz estadounidense Blake Lively sale de un tribunal federal tras una conferencia de conciliación ordenada por el tribunal en su demanda civil contra el actor y director Justin Baldoni relacionada con la película "It Ends With Us", en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
La actriz Blake Lively y el director Justin Baldoni coincidieron por primera vez en los tribunales de Nueva York por el caso de “Romper el círculo”. Pasá que te contamos más detalles...

Por ABC Color

El actor y director estadounidense Justin Baldoni y la actriz Blake Lively estuvieron cara a cara un tribunal federal en Nueva York. Recordemos que en diciembre de 2024, Lively presentó una demanda acusando a Baldoni de acoso sexual.

Tras más de un año de que se iniciara la polémica en torno al rodaje de la película Romper el círculo, el proceso judicial vinculado al filme de 2024 dio un nuevo paso en los tribunales.

El actor y director estadounidense Justin Baldoni llegando a una conferencia de conciliación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
Los protagonistas del caso, Blake Lively y Justin Baldoni, se encontraron por primera vez en el mismo lugar al acudir a los juzgados del distrito sur de Nueva York, según El País de España.

Blake Lively sale de un tribunal federal tras una conferencia de conciliación ordenada por el tribunal en su demanda civil contra el actor y director Justin Baldoni relacionada con la película "It Ends With Us", en Nueva York. (TIMOTHY A.CLARY / AFP)
La cita en el tribunal neoyorkino correspondió a una conciliación o conferencia de resolución, que tiene como objetivo tratar de que el conflicto pueda resolverse mediante un acuerdo o caso contrario, el caso va a juicio, explica El País.

Justin Baldoni y su esposa Emily Baldoni llegaron juntos a la corte federal en Nueva York. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Cuentan que la audiencia de conciliación duró 6 horas, pero no prosperó, no hubo acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni. Varios medios internacionales aseguran que si en las próximas citas no se llega a un acuerdo el juicio iniciaría el próximo 18 de mayo.