14 de febrero de 2026 - 13:17

Santiago Peña escribió enamorado: “Te amo, Leti Ocampos”

Santiago Peña se mostró muy romántico en el Día de los Enamorados. El presidente de la República utilizó sus redes sociales para agradecer a su esposa Leticia Ocampos por las tres décadas de puro amor que vive el matrimonio.

Por ABC Color

La pareja presidencial también celebra por todo lo alto este 14 de febrero y fue el presidente Santiago Peña el encargado de compartir una bella postal junto a su esposa, la arquitecta Leticia Ocampos, para festejar el Día de los Enamorados.

“Por más de estas miradas que lo dicen todo. Te amo, Leti Ocampos”, escribió el romántico Santi Peña en sus redes sociales.

“Gracias por tantos años caminando juntos”, destacó el presidente Santiago Peña, quien el 20 de diciembre pasado cumplió 28 años de casado con Leti Ocampos.