Andrea Valobra: “Después de que te pusiste delgada y bonita, cualquiera te apoya”

Andrea Valobra tiene un gran cambio físico y asegura que ahora la tratan de manera diferente. “Después de que te pusiste delgada y bonita, cualquiera te apoya”, escribió la cantante nacional en las redes sociales.

Lea más: Andrea Valobra reflexionó en las redes: “Dejemos de hablar del físico de los demás”

“No olvides a quien te dio la mano cuando solo eras una promesa”, destacó Andrea Valobra junto a algunas postales en su cuenta de Instagram. Y, entre las fotografías, había una imagen que decía: “Lo raro es que tu mayor fan suele ser un extraño, y tu mayor hater alguien que conoces”.

Lea más: La emoción de Andrea Valobra tras cantar con su hijo en el Teatro Municipal de Asunción

En otros posteos en Instagram, Andrea Valobra también dejó estos mensajes: “Me voy a dedicar a construir el mejor año de mi vida”, “Ya no estoy en edad para no ser feliz” y “La vida nunca se pone más fácil, solo te vuelves mejor jugador”.

Por otra parte, el 14 de febrero, la cantante Andrea Valobra se mostró muy enamorada de su esposo Diego Arriola en una publicación en su cuenta de la red social de la camarita y deseó a sus más de 120 mil seguidores: “Feliz Día del Amor para todos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy