Gente
16 de febrero de 2026 - 11:04

Andrea Valobra: “Después de que te pusiste delgada y bonita, cualquiera te apoya”

La cantante Andrea Valobra dejó el siguiente mensaje en sus redes: "No olvides a quien te dio la mano cuando solo eras una promesa".
La cantante Andrea Valobra dejó el siguiente mensaje en sus redes: "No olvides a quien te dio la mano cuando solo eras una promesa".Instagram/Andrea Valobra

La cantante Andrea Valobra utilizó sus redes sociales para dejar una reflexión a sus seguidores. La artista que luce mejor que nunca expresó: “Después de que te pusiste delgada y bonita, cualquiera te apoya”.

Por ABC Color

Andrea Valobra tiene un gran cambio físico y asegura que ahora la tratan de manera diferente. “Después de que te pusiste delgada y bonita, cualquiera te apoya”, escribió la cantante nacional en las redes sociales.

Andrea Valobra se muestra muy reflexiva en las redes. (Instagram/Andrea Valobra)
Andrea Valobra se muestra muy reflexiva en las redes. (Instagram/Andrea Valobra)

Lea más: Andrea Valobra reflexionó en las redes: “Dejemos de hablar del físico de los demás”

“No olvides a quien te dio la mano cuando solo eras una promesa”, destacó Andrea Valobra junto a algunas postales en su cuenta de Instagram. Y, entre las fotografías, había una imagen que decía: “Lo raro es que tu mayor fan suele ser un extraño, y tu mayor hater alguien que conoces”.

“Ya no estoy en edad para no ser feliz", aseguró Andrea Valobra. (Instagram/Andrea Valobra)
“Ya no estoy en edad para no ser feliz", aseguró Andrea Valobra. (Instagram/Andrea Valobra)

Lea más: La emoción de Andrea Valobra tras cantar con su hijo en el Teatro Municipal de Asunción

En otros posteos en Instagram, Andrea Valobra también dejó estos mensajes: “Me voy a dedicar a construir el mejor año de mi vida”, “Ya no estoy en edad para no ser feliz” y “La vida nunca se pone más fácil, solo te vuelves mejor jugador”.

“Me voy a dedicar a construir el mejor año de mi vida”, destacó Andrea Valobra. (Instagram/Andrea Valobra)
“Me voy a dedicar a construir el mejor año de mi vida”, destacó Andrea Valobra. (Instagram/Andrea Valobra)

Por otra parte, el 14 de febrero, la cantante Andrea Valobra se mostró muy enamorada de su esposo Diego Arriola en una publicación en su cuenta de la red social de la camarita y deseó a sus más de 120 mil seguidores: “Feliz Día del Amor para todos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy