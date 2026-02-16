Dua Lipa se robó todos los flashes con su look transparente en la Berlinale

La cantante y modelo británica Dua Lipa llegó espléndida, luciendo un sensual maxivestido transparente negro, a la proyección de la película Rosebush Pruning en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.
La siempre imponente cantante y compositora Dua Lipa posó en la alfombra roja de Rosebush Pruning enfundada en un traje que llevaba la firma de Chanel y dejaba ver su escultural figura.
En la edición número 76 de la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, Dua Lipa se robó todos los flashes, sin lugar a dudas.
Pero la diosa inglesa no llegó solita y sola, lo hizo muy bien escoltada por su prometido, el actor Callum Turner, quien se mostró orgulloso de posar con su preciosa futura esposa, la icónica Dua Lipa.
