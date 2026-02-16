Gente
16 de febrero de 2026 - 13:40

Dua Lipa se robó todos los flashes con su look transparente en la Berlinale

¡Diosísima! Dua Lipa asistió a la proyección de 'Rosebush Pruning' en el Festival Internacional de Cine de Berlín. (EFE/FABIAN SOMMER)
La británica Dua Lipa (30) encendió la alfombra roja en el Festival de Cine de Berlín. Con su look transparente, la cantante se robó todos los flashes de los medios presentes en la Berlinale. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color

La cantante y modelo británica Dua Lipa llegó espléndida, luciendo un sensual maxivestido transparente negro, a la proyección de la película Rosebush Pruning en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

La cantante y compositora inglesa Dua Lipa posa en la alfombra roja del estreno de la película "Rosebush Pruning" en la Berlinale. (RALF HIRSCHBERGER / AFP)
La siempre imponente cantante y compositora Dua Lipa posó en la alfombra roja de Rosebush Pruning enfundada en un traje que llevaba la firma de Chanel y dejaba ver su escultural figura.

El vestido negro de Dua Lipa dejaba ver su escultural figura. (RALF HIRSCHBERGER / AFP)
En la edición número 76 de la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, Dua Lipa se robó todos los flashes, sin lugar a dudas.

Dua Lipa llegó muy bien acompañada de su prometido Callum Turner a la premier de "Rosebush Pruning" en Berlín. (RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Pero la diosa inglesa no llegó solita y sola, lo hizo muy bien escoltada por su prometido, el actor Callum Turner, quien se mostró orgulloso de posar con su preciosa futura esposa, la icónica Dua Lipa.

