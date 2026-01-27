Gente
27 de enero de 2026 - 09:40

Dua Lipa, divina en el desfile de Chanel

La cantautora británica Dua Lipa posa a su llegada al desfile de moda de la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Chanel, como parte de la Semana de la Moda de Alta Costura de París, en París. (Sebastien DUPUY / AFP)
La cantautora británica Dua Lipa posa a su llegada al desfile de moda de la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Chanel, como parte de la Semana de la Moda de Alta Costura de París, en París. (Sebastien DUPUY / AFP)091604+0000 SEBASTIEN DUPUY

La icónica Dua Lipa se llevó todos los flashes en el desfile de Chanel en París. La cantante londinense fue una de las invitadas especiales a la cita con la moda en la Ciudad Luz, donde llegó deslumbrante con un look “atigrado”.

Por ABC Color

Dua Lipa llegó bajo la llovizna parisina al esperado debut del director creativo Matthieu Blazy para la emblemática firma Chanel y posó divina para los medios presentes en la Semana de la Alta Costura de París.

¡Divina! Dua Lipa a su llegada al Chanel Women's Haute Couture Spring/Summer 2026 en París. (Sebastien DUPUY / AFP)
¡Divina! Dua Lipa a su llegada al Chanel Women's Haute Couture Spring/Summer 2026 en París. (Sebastien DUPUY / AFP)

Lea más: ¡Dua Lipa abrirá un local de tacos en México!

La cantante Dua Lipa, musa perfecta de Chanel, llegó al Paris Couture Week vistiendo un look “atigrado” y se robó todos los flashes de los medios presentes en el Spring Summer 2026 Haute Couture Matthieu Blazy for Chanel.

Lea más: Dua Lipa cumplió 30 “profundamente agradecida por cada paso del viaje”

Dua Lipa, la bella musa de Chanel, deslumbró en París. (Sebastien DUPUY / AFP)
Dua Lipa, la bella musa de Chanel, deslumbró en París. (Sebastien DUPUY / AFP)

La icónica Dua Lipa está en París con su prometido Callum Turner, pero al desfile llegó solita y sola. Eso sí, se encontró con la española Penélope Cruz y disfrutaron juntas en primerísima fila de la pasarela de Chanel.