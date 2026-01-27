Dua Lipa, divina en el desfile de Chanel

Dua Lipa llegó bajo la llovizna parisina al esperado debut del director creativo Matthieu Blazy para la emblemática firma Chanel y posó divina para los medios presentes en la Semana de la Alta Costura de París.

La cantante Dua Lipa, musa perfecta de Chanel, llegó al Paris Couture Week vistiendo un look “atigrado” y se robó todos los flashes de los medios presentes en el Spring Summer 2026 Haute Couture Matthieu Blazy for Chanel.

La icónica Dua Lipa está en París con su prometido Callum Turner, pero al desfile llegó solita y sola. Eso sí, se encontró con la española Penélope Cruz y disfrutaron juntas en primerísima fila de la pasarela de Chanel.