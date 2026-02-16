Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se desvaneció en Ecuador

Fátima Bosch de desvaneció en pleno desfile de carrozas en Ecuador, donde era la invitada de honor de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. El inesperado suceso ocurrió ayer domingo, pero ahora se viralizó el video del momento de la caída repentina de la Miss Universo 2025.

La mexicana Fátima Bosch iba en una de las principales carrozas y con una sonrisa trató de disimular el mareo, además de tomarse de una barandilla, pero igual cayó de rodillas provocando el susto del público presente.

Fátima Bosch: “Me encuentro bien”

Hace solo instantes, Fátima Bosch utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores que quedaron muy preocupados tras su caída.

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales”, comenzó expresando la Miss Universo 2025.

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”, destacó la reina universal Fátima Bosch al tiempo de agradecer por su apoyo y cariño incondicional a sus seguidores.