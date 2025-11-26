Gente
26 de noviembre de 2025 - 09:42

Fátima Bosch rompió el silencio después de los ataques que recibió tras ser electa Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch es la flamante Miss Universo 2025.
La mexicana Fátima Bosch respondió a los mensajes de odio, ataques e insultos que recibió tras conquistar la corona de Miss Universo 2025. Pasá y leé qué dijo la reina de belleza.

Por ABC Color

“Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que otros piensen de ti. Dios conoce tu corazón”, expresó la Miss Universo 2025 Fátima Bosch en el feed de su cuenta de Instagram. Pero en sus historias se explayó más y contó detalles de todo lo vivido en estos días posteriores a su coronación en Tailandia.

“Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que otros piensen de ti. Dios conoce tu corazón”, expresó Fátima Bosch en su cuenta de Instagram. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer: Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”, escribió Fátima Bosch en sus historias de Instagram.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, aseguró la Miss Universo 2025 Fátima Bosch.

Fátima Bosch contó: "En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané". (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
“A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo”, señaló Fátima Bosch, quien además destacó: “A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”.

