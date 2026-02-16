¡Se casó Maya Hawke, la actriz de Stranger Things!

La hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, la actriz y cantante estadounidense Maya Hawke, unió su vida en matrimonio a la del músico Chrisitan Lee Hutson el sábado 14 de febrero en el marco de una ceremonia religiosa.

La neoyorkina Maya Hawke, de 27 años, dio el “sí, quiero” a Christian Lee Hutson ante el altar de la iglesia de St. George en Manhattan.

Posteriormente, los novios compartieron una fiesta con sus invitados especiales en el club The Players, en Gramercy Park, hasta donde llegaron varios compañeros de elenco la novia, de la serie Stranger Things.

La historia de amor entre Maya Hawke y Christian Lee Hutson comenzó en 2023. La parejita siempre mantuvo un perfil bajo, como hasta el día de su boda, que fue totalmente sorpresiva para todos sus seguidores.

