Gente
17 de febrero de 2026 - 15:26

Marilina Bogado celebra la vida de doña Saturnina: “Feliz cumple che sy”

Marilina Bogado y doña Saturnina. Con esta imagen saludó hoy la cantante a la cumpleañera. (Captura de la historia de Instagram de Marilina Bogado)
Captura de la historia de Instagram de Marilina Bogado

La cantante Marilina Bogado celebra la vida de su madre, doña Saturnina. La Reina de la Cumbia se mostró emocionada y escribió en sus redes: “Gracias a Dios por permitirme disfrutarla mucho”.

Por ABC Color

“Feliz cumple che sy. ¿Desde qué ciudad la felicitan?“, preguntó Marilina Bogado a sus seguidores en Facebook y recibió una catarata de buenos deseos para la cumpleañera doña Saturnina.

Y, luego, la Reina de la Cumbia agradeció a sus fans por los saludos que recibió su madre: ”Mamá les manda decir que está feliz. Ahechaka chupe la pende mensaje kuéra. Ovy’aiterei“.

Mariela y Marilina Bogado, felices con su madre, doña Saturnina.
Mariela y Marilina Bogado, felices con su madre, doña Saturnina.

“Celebro tu cumpleaños mamá. Gracias a Dios por permitirme disfrutarla mucho. Goza de salud y eso es lo más importante en este mundo. Avy’aiterei”, destacó Marilina Bogado en su publicación en las redes.

Marilina Bogado bailando con su madre doña Saturnina en su hogar de Villarrica. (Facebook/Marilina Bogado)
Marilina Bogado bailando con su madre doña Saturnina en su hogar de Villarrica. (Facebook/Marilina Bogado)

Y hace instantes, la cantante cumbiera también compartió un videíto donde se la ve bailando al son de “Felicidades” con su querida madre en su casa de la compañía Rincón 2 de Villarrica.

“Rohayhu che sy. Ko’ápe a full la farra hína con la familia. Tío Mario opurahéi hína”, contó Marilina Bogado a sus seguidores.