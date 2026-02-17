Marilina Bogado celebra la vida de doña Saturnina: “Feliz cumple che sy”

“Feliz cumple che sy. ¿Desde qué ciudad la felicitan?“, preguntó Marilina Bogado a sus seguidores en Facebook y recibió una catarata de buenos deseos para la cumpleañera doña Saturnina.

Y, luego, la Reina de la Cumbia agradeció a sus fans por los saludos que recibió su madre: ”Mamá les manda decir que está feliz. Ahechaka chupe la pende mensaje kuéra. Ovy’aiterei“.

“Celebro tu cumpleaños mamá. Gracias a Dios por permitirme disfrutarla mucho. Goza de salud y eso es lo más importante en este mundo. Avy’aiterei”, destacó Marilina Bogado en su publicación en las redes.

Y hace instantes, la cantante cumbiera también compartió un videíto donde se la ve bailando al son de “Felicidades” con su querida madre en su casa de la compañía Rincón 2 de Villarrica.

“Rohayhu che sy. Ko’ápe a full la farra hína con la familia. Tío Mario opurahéi hína”, contó Marilina Bogado a sus seguidores.