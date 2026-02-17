Gente
17 de febrero de 2026 - 14:31

Nora Ruoti y su novio bailaron samba y desfilaron en el Marqués de Sapucai

Nora Ruoti y su novio Maximiliano Lumbia formaron parte de la escuela de samba Mangueira.
Nora Ruoti y su novio Maximiliano Lumbia formaron parte de la escuela de samba Mangueira.Facebook/Nora Ruoti

La contadora y abogada Nora Ruoti una vez más se movió al son de la samba en el mítico Marqués de Sapucai de Río de Janeiro. Pero en esta oportunidad, lo hizo con su nuevo amor, Maximiliano Lumbia. “Desde el 2008 cumpliendo mi sueño y esta vez con Maxi”, expresó feliz la mediática Nora.

Por ABC Color

Nora Ruoti demostró un año más sus dotes de bailarina en el icónico sambódromo de Río de Janeiro, Brasil. Pero este 2026 tiene un sabor especial para la abogada y contadora, pues la encuentra muy enamorada de Maximiliano Lumbia, quien la acompañó a sambar en el Marqués de Sapucai.

"Desde el 2008 cumpliendo mi sueño y esta vez con Maxi", expresó feliz Nora Ruoti en sus redes sociales. (Facebook/Nora Ruoti)
"Desde el 2008 cumpliendo mi sueño y esta vez con Maxi", expresó feliz Nora Ruoti en sus redes sociales. (Facebook/Nora Ruoti)

Lea más: ¡Nora Ruoti se muestra muy enamorada en las redes!

“Fue un desfile maravilloso con Mangueira. Muy tarde, 4:00, y mucho calor pero... desfilar en la Marqués de Sapucai no es un juego, es mucha adrenalina y mucho esfuerzo físico. Desde el 2008 cumpliendo mi sueño y esta vez con Maxi. Gracias Dios, gracias vida”, escribió la enamorada Nora Ruoti en su cuenta de Facebook desde Río de Janeiro, junto a las imágenes de su paso sambando en el carnaval carioca.

Nora Ruoti preparándose antes de desfilar con la escuela de samba Mangueira en el mítico Marqués de Sapucai. (Facebook/Nora Ruoti)
Nora Ruoti preparándose antes de desfilar con la escuela de samba Mangueira en el mítico Marqués de Sapucai. (Facebook/Nora Ruoti)

Lea más: ¡Nora Ruoti celebra sus 6 décadas de vida viajando 60 días!

“Para mí un desfile en Rio de Janeiro significa más de lo que de ve. Significa que soñé y lo logré. Significa que di mi mejor esfuerzo físico, intelectual y mental el año entero para disfrutar de ese día desfilando en la Avenida Sapucai”, expresó Nora Ruoti en otra publicación en Facebook al tiempo de destacar: “Significa que Dios y Maria Auxiliadora me protegieron y me dieron la bendición de lograrlo desde el 2008 con mi primer desfile. Difícil de entenderlo si no entiendes lo que es ‘Pasión’”.

Nora Ruoti desfiló desde el 2008 con Académicos do Salgueiro, pero este año participa del Carnaval de Río con la escuela de samba Mangueira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy