Nora Ruoti y su novio bailaron samba y desfilaron en el Marqués de Sapucai

Nora Ruoti demostró un año más sus dotes de bailarina en el icónico sambódromo de Río de Janeiro, Brasil. Pero este 2026 tiene un sabor especial para la abogada y contadora, pues la encuentra muy enamorada de Maximiliano Lumbia, quien la acompañó a sambar en el Marqués de Sapucai.

Lea más: ¡Nora Ruoti se muestra muy enamorada en las redes!

“Fue un desfile maravilloso con Mangueira. Muy tarde, 4:00, y mucho calor pero... desfilar en la Marqués de Sapucai no es un juego, es mucha adrenalina y mucho esfuerzo físico. Desde el 2008 cumpliendo mi sueño y esta vez con Maxi. Gracias Dios, gracias vida”, escribió la enamorada Nora Ruoti en su cuenta de Facebook desde Río de Janeiro, junto a las imágenes de su paso sambando en el carnaval carioca.

Lea más: ¡Nora Ruoti celebra sus 6 décadas de vida viajando 60 días!

“Para mí un desfile en Rio de Janeiro significa más de lo que de ve. Significa que soñé y lo logré. Significa que di mi mejor esfuerzo físico, intelectual y mental el año entero para disfrutar de ese día desfilando en la Avenida Sapucai”, expresó Nora Ruoti en otra publicación en Facebook al tiempo de destacar: “Significa que Dios y Maria Auxiliadora me protegieron y me dieron la bendición de lograrlo desde el 2008 con mi primer desfile. Difícil de entenderlo si no entiendes lo que es ‘Pasión’”.

Nora Ruoti desfiló desde el 2008 con Académicos do Salgueiro, pero este año participa del Carnaval de Río con la escuela de samba Mangueira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy