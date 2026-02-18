Jorge y José Rojas junto a Javier Núñez desembarcaron con Territorio 1912 al streaming de ABC

Territorio ABC 1912 es un programa de streaming dirigido a los hinchas del club Cerro Porteño. “Va por ABC va todos los lunes de 19:00 a 20:00. Luego queda una hora flotando en la semana para realizar la previa de los juegos del Ciclón”, comenzó contándonos Jorge Rojas, uno de los conductores del nuevo espacio.

“Territorio 1912 ya tiene 4 años de estar al aire. Anteriormente hacíamos solo en AM, pero luego vimos la oportunidad del streaming y fuimos para allá. Nunca me gustaron las cámaras de televisión pero como esto es algo distinto, más espontáneo, no lo dudé en hacer. El streaming arrancó para Territorio 1912 el 13 de Julio del 2024″, explicó Jorge Rojas a ABC Digital.

El espacio exclusivo para fanáticos del Ciclón “nos trae pasión, sentimiento, descontrol, amor y, si las cosas no salen en lo futbolístico, tambien nos traerá mucho plagueo”, dijo entre risas Jorge Rojas al tiempo de agregrar: “También nos trae vivir la previa, el entretiempo y postpartido en 1 hora y luego, 19:12, el brindis de que vamos a tener un gran año”.

Jorge Rojas además nos contó cómo se da la interacción con el público. “Es por el chat de YouTube y el wasapero habilitado semanalmente. Ya tuvimos algunos encuentros con los oyentes jugando al fútbol o directo tercer tiempo. La idea de Territorio 1912 es ser una comunidad donde el Cerrista pueda expresarse de la manera que quiera, palabras buenas o palabrotas, pero siempre en el marco del respeto”.

“Territorio tiene su propio canal, donde transmitimos de lunes a viernes en doble turno, 11:30 a 13:00 y de 19:12 a 20:30, los partidos del Ciclón. Somos el único programa partidario del Paraguay con doble programación diaria y los partidos”, destacó Jorge Rojas.

José Rojas: “Llevamos muchísimo tiempo con este gran proyecto”

José Rojas, otro de los conductores de Territorio ABC 1912 expresó feliz sobre el nuevo espacio en el streaming: “Ofrece una muy buen alternativa, un programa dedicado con mucha responsabilidad, pero especialmente con mucha pasión. No dejando que eso nos saque el ojo crítico”.

Y al consultarle cómo se llevan los tres conductores que llevan adelante Territorio ABC 1912, José Rojas aseguró: “Nos llevamos bien, con Jorge somos hermanos y muy buenos amigos, y junto a Javier ya llevamos muchísimo tiempo con este gran proyecto, anteriormente en radio y hace un tiempo en streaming”.

“La audiciencia nos reconoce el esfuerzo de hace tiempo y llegar a ABC, tanto ellos como nosotros, lo tomamos como un premio a la persistencia”, señaló José Rojas.

Javier Núñez: “Soy cerrista por elección”

Javier Ñúñez es el tercer integrante de Territorio ABC 1912 y quisimos cómo se siente ante el desafío de llegar a los hinchas del Ciclón a través del streaming de ABC. “Feliz, motivado y consciente de la enorme responsabilidad que implica tener la chance de llegar a miles de Cerristas aquí y en el mundo, a través del medio de comunicación más importante del país”, dijo Javier Núñez, quien además señaló: “Aunque la sensación de haber alcanzado las grandes ligas para competir por ABC contra el resto, hablando del club por el que siento tanta pasión, es un sueño hecho realidad para el que no encuentro las palabras exactas que lo puedan describir, porque además, lo hago junto a colegas que se han convertido, con el paso del tiempo, en amigos y eso no tiene precio”

“Es de esas cosas que pensas que ‘jamás te van a pasar en la vida’, pero cuando ocurren, no encontrás maneras de explicarlo. Sólo te resta avanzar y hacerlo con el mayor sentimiento, cuidado, respeto, responsabilidad y dación posible”, destacó Javier Nuñez sobre el desembarco de Territorio 1912 al streaming de ABC.

¿Sos cerrista de cuna?, preguntamos a Javier Núñez y nos explicó: “Es curioso, pero no soy cerrista de ‘nacimiento’, como suelen decir por ahí, cuando tuviste la guía y la influencia de los padres o de parientes cercanos como para volverte simpatizante del club que sea. En mi caso, y esto lo digo con sumo respeto, fue por la vía más compleja y difícil de entender: soy cerrista por elección. Sopesé, analicé y conviví con todo lo que me pasó cuando era niño y adolescente y elegí ser cerrista, en una época en la que hacerlo se podría tomar como ‘optar por el camino más difícil o el más lleno de espinas’ que podía haber hecho como hincha, y no obstante, lo hice con total convicción”.

Una inolvidable anécdota de los chicos de Territorio ABC 1912

También pedimos a Javier Núñez que nos revele alguna anécdota de las muchas que debe tener con sus compañeros Jorge y José Rojas. Y su respuesta no se hizo esperar: “Tal cual, son muchas, pero la que ahora se me viene a la cabeza es del último partido de Cerro Porteño en el Clausura del 2021. Con sólo empatar ante Guaraní, que jugaba de local, el Ciclón era campeón. Estábamos en la radio haciendo la transmisión para el medio al que pertenecíamos en ese entonces y Cerro estaba perdiendo por 2 goles contra 0, por lo que se nos estaba quemando el rancho, y el equipo rival estaba consagrándose campeón”.

“Faltaban pocos minutos para el final y ya parecía que teníamos que resignarnos, cuando de pronto, sin que yo te pueda explicar el por qué y el cómo, se me da decir al aire: ‘Si Cerro logra empatar este partido, va a ser tan milagroso, que yo me encomiendo a la Virgen de Caacupé, y creo que vamos a tener que ir a hacer algún programa en la Villa Serrana en agradecimiento’”, siguió contándonos Javier Núñez sobre la anécdota con sus compañeros de Territorio 1912.

“Eso parecía algo traído de los pelos y con poco sentido, pero me nació decirlo así. Y, por increíble que parezca, en los últimos minutos de aquel partido, se produce el gol del descuento y el del empate, el famoso “100:55” (gol de cabeza de Juan Patiño en el último suspiro de aquel épico encuentro) y Cerro Porteño termina siendo Campeón de manera milagrosa. En aquel entonces la organización que integrábamos los hermanos Rojas, otros compañeros y este servidor, se llamaba ‘Mundo Cerro’. De más está decir que la promesa de hacer el programa desde Caacupé la cumplimos un tiempo después, el 7 de diciembre del 2023, nada más y nada menos, ya con los tres formando parte de ‘Territorio 1912′ y es uno de esos momentos imborrables que se puede cosechar por todo lo que implica algo así, pienso, en la vida de un comunicador", recordó emocionado Javier Núñez.