Úrsula Coberó paseó con Dante por Barcelona

“Hola. Soy mami”, se puede leer junto a la fotografía publicada por la actriz española Úrsula Corberó en sus historias de Instagram. En la imagen se ve a la actriz muy bien abrigada y al bebé en un cochecito paseando por las calles de Barcelona, específicamente en las inmediaciones del Arco del Triunfo, en pleno invierno europeo.
La actriz que dio vida a Tokio en La Casa de Papel recibió a su primer hijo con el actor argentino Chino Darín el pasado lunes 9 de febrero en España. El bebé se llama Dante y es fruto del amor de la pareja que ya lleva una década junta.
Úrsula Corberó y Chino Darín eligieron el nombre Dante para su esperado primogénito que nació hace solo una semanita. Se trata de un nombre de origen italiano, pero derivado del latín durante, que significa perdurable, resistente, constante o de carácter firme.