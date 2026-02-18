Gente
18 de febrero de 2026 - 13:23

Úrsula Coberó paseó con Dante por Barcelona

Úrsula Corberó paseando con su recién nacido Dante.
Úrsula Corberó paseando con su recién nacido Dante.Captura de la historia de Instagram de Úrsula Corberó

La actriz española Úrsula Corberó, quien hace solo una semana trajo al mundo a su primogénito Dante, ya salió a pasear por Barcelona con el fruto de su amor con el actor argentino Chino Darín. ¡Mamita!

Por ABC Color

“Hola. Soy mami”, se puede leer junto a la fotografía publicada por la actriz española Úrsula Corberó en sus historias de Instagram. En la imagen se ve a la actriz muy bien abrigada y al bebé en un cochecito paseando por las calles de Barcelona, específicamente en las inmediaciones del Arco del Triunfo, en pleno invierno europeo.

Con esta postal Úrsula Corberó anunció su embarazo. (Instagram/Úrsula Corberó)
Con esta postal Úrsula Corberó anunció su embarazo hace unos meses. (Instagram/Úrsula Corberó)

Lea más: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

La actriz que dio vida a Tokio en La Casa de Papel recibió a su primer hijo con el actor argentino Chino Darín el pasado lunes 9 de febrero en España. El bebé se llama Dante y es fruto del amor de la pareja que ya lleva una década junta.

Lea más: ¡Ya nació el hijo de Úrsula Coberó y Chino Darín!

Chino Darín y Úrsula Corberó llevan casi una década juntos. (Instagram/Chino Darín)
Chino Darín y Úrsula Corberó llevan una década juntos y ahora recibieron a su primogénito Dante. (Instagram/Chino Darín)

Úrsula Corberó y Chino Darín eligieron el nombre Dante para su esperado primogénito que nació hace solo una semanita. Se trata de un nombre de origen italiano, pero derivado del latín durante, que significa perdurable, resistente, constante o de carácter firme.