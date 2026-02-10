¡Ya nació el hijo de Úrsula Coberó y Chino Darín!

Luego una década juntos, Úrsula Coberó y Chino Darín se convirtieron en padres primerizos ayer lunes al mediodía. El aguardado bebé nació en una clínica de Barcelona, en España, país natal de la mamá de estreno.

El primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín es un niño y dicen que llegó al mundo sanito y fortachón para alegría de toda la familia.

Lea más: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

Ricardo Darín, abuelo feliz

El baboso abuelo Ricardo Darín en comunicación con Luis Bremer, panelista del programa Desayuno Americano de América TV, expresó feliz de la vida: “El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices”.

Lea más: Carmencita, la hija de la diputada Johanna Ortega, ya es cristiana

Chino Darín y Úrsula Coberó se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada. Y tras 10 años juntos, ahora llegó el primer fruto de su amor, un tierno varoncito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy