Gente
10 de febrero de 2026 - 14:53

¡Ya nació el hijo de Úrsula Coberó y Chino Darín!

Úrsula Corberó y Chino Darín pronto se estrenarán como padres.
Úrsula Corberó y Chino Darín ya tienen a su primogénito en brazos.Instagram/Chino Darín

La actriz española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín ya tienen a su primer hijo en brazos. El esperado bebé llegó al mundo en Barcelona, España.

Por ABC Color

Luego una década juntos, Úrsula Coberó y Chino Darín se convirtieron en padres primerizos ayer lunes al mediodía. El aguardado bebé nació en una clínica de Barcelona, en España, país natal de la mamá de estreno.

El primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín es un niño y dicen que llegó al mundo sanito y fortachón para alegría de toda la familia.

Chino Darín y Úrsula Corberó llevan casi una década juntos. (Instagram/Chino Darín)
Chino Darín y Úrsula Corberó son padres primerizos de un varoncito. (Instagram/Chino Darín)

Lea más: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

Ricardo Darín, abuelo feliz

El baboso abuelo Ricardo Darín en comunicación con Luis Bremer, panelista del programa Desayuno Americano de América TV, expresó feliz de la vida: “El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices”.

Lea más: Carmencita, la hija de la diputada Johanna Ortega, ya es cristiana

El actor Ricardo Darín estás más feliz que nunca porque se convirtió en abuelo. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El actor Ricardo Darín estás más feliz que nunca porque se convirtió en abuelo. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Chino Darín y Úrsula Coberó se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada. Y tras 10 años juntos, ahora llegó el primer fruto de su amor, un tierno varoncito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy