19 de febrero de 2026 - 11:41

Nicole Sautu y Víctor Gavilán revelaron el sexo de su bebé en camino. ¿Será niña o niño?

La cumpleañera Nicole Sautu con su esposo Víctor Gavilán.
Nicole Sautu y Víctor Gavilán esperan felices a su cuarto hijo.Instagram/Nicole Sautu

Nicole Sautu y Víctor Gavilán organizaron una gran fiesta para revelar el sexo del cuarto hijo que esperan. Seguí leyendo para saber si el bebé en camino será niña o niño...

Por ABC Color

La influencer Nicole Sautu y el conductor Víctor Gavilán prepararon una gran fiesta para revelar el sexo de su bebé en camino.

Nicole Sautu y Víctor Gavilán con sus hijos Victoria, Valentino y Valery. (Instagram/Nicole Sautu)
Familiares y amigos se reunieron al aire libre para disfrutar de una tarde inolvidable, durante la cual se enteraron si el cuarto hijo de los Gavilán-Sautú será nena o nene.

¡Una niña pronto se sumará a la familia Gavilán-Sautu! (Instagram/Nicole Sautu)
“Se agranda el team de mujeres”, expresó feliz y emocionada mamá Nicole Sautu en sus redes junto a las imágenes de la fiesta de revelación realizada hace unos días, donde de repente todo se tiñó de rosa para anunciar que una niña está en camino.

Momento exacto en el que los presentes en la fiesta de revelación de sexo se enteran que una niña está en camino para sumarse a las travesuras de Victoria, Valentino y Valery. (Instagram/Nicole Sautu)
La nena será la hermanita menor de Victoria Fernanda, Valentino Rafael y Valery, y llegará a la familia de Nicole Sautu y Víctor Gavilán para llenarlos de aún más amor. Hasta el momento, los felices papás aún no contaron qué nombre llevará la nueva integrante del clan Gavilán-Sautu.

