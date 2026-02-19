Nicole Sautu y Víctor Gavilán revelaron el sexo de su bebé en camino. ¿Será niña o niño?

La influencer Nicole Sautu y el conductor Víctor Gavilán prepararon una gran fiesta para revelar el sexo de su bebé en camino.

Familiares y amigos se reunieron al aire libre para disfrutar de una tarde inolvidable, durante la cual se enteraron si el cuarto hijo de los Gavilán-Sautú será nena o nene.

“Se agranda el team de mujeres”, expresó feliz y emocionada mamá Nicole Sautu en sus redes junto a las imágenes de la fiesta de revelación realizada hace unos días, donde de repente todo se tiñó de rosa para anunciar que una niña está en camino.

La nena será la hermanita menor de Victoria Fernanda, Valentino Rafael y Valery, y llegará a la familia de Nicole Sautu y Víctor Gavilán para llenarlos de aún más amor. Hasta el momento, los felices papás aún no contaron qué nombre llevará la nueva integrante del clan Gavilán-Sautu.

