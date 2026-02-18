¡Nadia Ferreira y Thalía ya ensayan para la gran gala de Premio Lo Nuestro!

La gran fiesta de la música latina se vivirá mañana 19 de enero con la gala de Premio Lo Nuestro. La cita será en el Kaseya Center de Miami, Florida (Estados Unidos) y tendrá tres grandes anfitrionas: nuestra bella compatriota Nadia Ferreira, la icónica cantante mexicana Thalía y la presentadora dominicana de tevé Clarissa Molina.
Las tres hosts del esperado evento ya se encontraron en los ensayos previos a la gran velada y se mostraron felices en las redes sociales. “Nuestra bellísima host Nadia Ferreira ya llegó a los ensayos”, destacaron desde la cuenta de Instagram de Premio Lo Nuestro junto a las postales de nuestra compatriota posando feliz con su bebé a bordo.
“Día 1 Premio Lo Nuestro. Ensayos, lectura de libreto y mucha emoción. Este jueves… no se lo pueden perder", escribió entusiasmada Nadia Ferreira en la red social de la camarita.
Y la emblemática Thalía destacó en su cuenta de Instagram: “Day 1. Lectura de guion y ensayos. No tienen idea de todas las sorpresas tan hermosas que les estamos preparando…“.
