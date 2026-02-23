Gente
Dallys Ferreira y familia, de vacaciones en las Islas Maldivas

Dallys Ferreira y Nico Sporleder con su hija India disfrutan sus vacaciones las Islas Maldivas.
Dallys Ferreira y Nico Sporleder con su hija India disfrutan sus vacaciones en las Islas Maldivas.Instagram/Dallys Ferreira

La conductora Dallys Ferreira, su pareja Nicolas Sporleder y su hija India están disfrutando de unas vacaciones inolvidables. La familia se encuentra viviendo días de ensueño en las Islas Maldivas. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Dallys Ferreira preparó sus maletas, las de Nico Sporleder y las de India para ir de vacaciones de verano. La familia subió a un avión y desembarcó muy lejos, en las Islas Maldivas, situadas en el oceáno Índico.

Dallys Ferreira con su hija India paseando en bici en las Islas Maldivas. (Instagram/Dallys Ferreira)
Al suroeste de la India, Dallys Ferreira, su esposo e hija están viviendo días mágicos llenos de sol, arena, mar azul, paseos y mucho amor.

¡Siempre enamorados! Nicolás Sporleder y Dallys Ferreira. (Instagram/Dallys Ferreira)
Y desde la lejana Maldivas, la mismísima conductora Dallys Ferreira compartió algunas postales en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 900 mil seguidores.

"Comparto con ustedes estos momentos inolvidables con mi familia con todo mi amor. Somos muy agradecidos de tener la oportunidad de viajar en familia a países tan lejanos y conocer culturas tan diferentes a la nuestra", escribió Dallys Ferreira.

¡Diosa al sol! La condutora Dallys Ferreira. (Instagram/Dallys Ferreira)
"Después de mucho trabajo y gracias a ustedes que siempre nos hacen el aguante, y a Dios, estamos viviendo experiencias increíbles que nos ayudan a crecer y conocer un poco más del mundo, en especial India, nuestra pequeña", destacó Dallys Ferreira en sus redes sociales.

Los Sporleder-Ferreira a pura diversión en las Islas Maldivas. (Instagram/Dallys Ferreira)
