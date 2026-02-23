Dallys Ferreira y familia, de vacaciones en las Islas Maldivas

Dallys Ferreira preparó sus maletas, las de Nico Sporleder y las de India para ir de vacaciones de verano. La familia subió a un avión y desembarcó muy lejos, en las Islas Maldivas, situadas en el oceáno Índico.

Al suroeste de la India, Dallys Ferreira, su esposo e hija están viviendo días mágicos llenos de sol, arena, mar azul, paseos y mucho amor.

Y desde la lejana Maldivas, la mismísima conductora Dallys Ferreira compartió algunas postales en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 900 mil seguidores.

"Comparto con ustedes estos momentos inolvidables con mi familia con todo mi amor. Somos muy agradecidos de tener la oportunidad de viajar en familia a países tan lejanos y conocer culturas tan diferentes a la nuestra", escribió Dallys Ferreira.

"Después de mucho trabajo y gracias a ustedes que siempre nos hacen el aguante, y a Dios, estamos viviendo experiencias increíbles que nos ayudan a crecer y conocer un poco más del mundo, en especial India, nuestra pequeña", destacó Dallys Ferreira en sus redes sociales.