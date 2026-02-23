Gente
23 de febrero de 2026 - 14:15

Mirtha Legrand cumple 99: “Llegar a esta edad es un milagro”

La emblemática Mirtha Legrand hoy cumple 99 años. “Llegar a esta edad es un milagro”, expresó emocionada en su programa del pasado sábado 21 de febrero por Eltrece de Argentina. Además, La Chiqui destacó que llega a los casi 100 años sin fumar ni beber alcohol y durmiendo con la radio prendida.

Por ABC Color

Mirtha Legrand, cuyo nombre verdadero es Rosa María Juana Martínez Suárez, ya es práticamente una mujer centenaria.

Hoy, la icónica conductora argentina cumple 99 años de vida y sigue trabajando con mucho amor. Y fue así que el pasado sábado 21 de febrero en su programa “La Noche de Mirtha”, que va Eltrece de Argentina, recibió en su mesaza a Dalia Gutmann, Jorge Asís, Diego Sehinkman y Martín “Campi” Campilongo, con quienes habló de todo un poco y, por supuesto, también sobre los 99 años que cumple este 23 de febrero.

Mirtha Legrand, fanática de Racing.

“Llegar a esta edad es un milagro”, destacó Mirtha Legrand en su mesaza. “Mi médico siempre me dice: ‘Usted es una persona sana’”, aseguró la diva de la tevé argentina, quien además contó que no tiene ninguna rutina para verse y sentirse bien, que solo hace kinesiología dos veces por semana en su casa.

Mirtha Legrand solo pide “tener salud”

“Soy entusiasta, me gusta mi trabajo”, expresó Mirtha Legrand en otro momento de su programa, durante el cual también confesó: “Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”.

Mirtha Legrand contó: "Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Es feo y a mí no me gusta”.
Mirtha Legrand aseguró que está pasando un muy buen momento en su casi centenaria vida. (Instagram/Mirtha Legrand)

Mirtha Legrand además reveló que come de todo, pero poco. No toma alcohol, no fuma, duerme 7 u 8 horas a la noche, pero eso sí, con la radio prendida. Sumado a esto, La Chiqui aseguró que no consume pastillas para dormir y no toma mate.

¡Una verdadera leyenda que hoy inicia el camino directo a sus 100 años! ¡Salud, Mirtha Legrand!