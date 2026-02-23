Mirtha Legrand cumple 99: “Llegar a esta edad es un milagro”

Mirtha Legrand, cuyo nombre verdadero es Rosa María Juana Martínez Suárez, ya es práticamente una mujer centenaria.

Hoy, la icónica conductora argentina cumple 99 años de vida y sigue trabajando con mucho amor. Y fue así que el pasado sábado 21 de febrero en su programa “La Noche de Mirtha”, que va Eltrece de Argentina, recibió en su mesaza a Dalia Gutmann, Jorge Asís, Diego Sehinkman y Martín “Campi” Campilongo, con quienes habló de todo un poco y, por supuesto, también sobre los 99 años que cumple este 23 de febrero.

“Llegar a esta edad es un milagro”, destacó Mirtha Legrand en su mesaza. “Mi médico siempre me dice: ‘Usted es una persona sana’”, aseguró la diva de la tevé argentina, quien además contó que no tiene ninguna rutina para verse y sentirse bien, que solo hace kinesiología dos veces por semana en su casa.

Lea más: ¡Mirtha Legrand se prepara con todo para recibir sus 99 años!

Mirtha Legrand solo pide “tener salud”

“Soy entusiasta, me gusta mi trabajo”, expresó Mirtha Legrand en otro momento de su programa, durante el cual también confesó: “Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mirtha Legrand: “A partir de hoy me pueden llamar Dra. Legrand”

Mirtha Legrand además reveló que come de todo, pero poco. No toma alcohol, no fuma, duerme 7 u 8 horas a la noche, pero eso sí, con la radio prendida. Sumado a esto, La Chiqui aseguró que no consume pastillas para dormir y no toma mate.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¡Una verdadera leyenda que hoy inicia el camino directo a sus 100 años! ¡Salud, Mirtha Legrand!