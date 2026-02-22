Gente
22 de febrero de 2026 - 10:02

¡Mirtha Legrand se prepara con todo para recibir sus 99 años!

La Chiqui llega espléndida a sus 97 años. ¿Ustedes qué dicen? (Instagram/Mirtha Legrand)
Mirtha Legrand cuenta las horas para recibir sus 99 años. Instagram/Mirtha Legrand

La icónica conductora argentina Mirtha Legrand cumplirá 99 años mañana lunes 23 de febrero. La Chiqui celebrará por todo lo alto la llegada de su nuevo año de vida. Seguí leyendo para enterarte más detalles...

Por ABC Color

El 23 de febrero de 1927 nacía una niña que se convertiría en una leyenda de la televisión. ¡Sí! llegaba al mundo Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand, en Villa Cañás, Santa Fe (Argentina).

Así que, mañana lunes la emblemática conductora y actriz argentina Mirtha Legrand cumplirá 99 años de vida. Y la celebración será por todo lo alto, como cada 23 de febrero.

Medios argentinos cuentan que ese día la emblemática dama lucirá dos prendas confeccionadas exclusivamente para la ocasión, una llevará la firma del diseñador Claudio Cosano y otra será una creación de Iara Alta Costura.

La Chiqui a punto de apagar las velitas de su torta de cumple. (Captura de la historia de Instagram de La Mesaza)
La Chiqui a punto de apagar las velitas de su torta de cumple, el año pasado. (Captura de la historia de Instagram de La Mesaza)

Lea más: Mirtha Legrand: “A partir de hoy me pueden llamar Dra. Legrand”

La Chiqui festejará su casi centenaria vida rodeada de sus seres más queridos, entre ellos familiares y amigos cercanos, que sumarían unas 60 personas. Y, por supuesto, entre ellos estarán su hija Marcela Tinyare, sus nietos, Juana y Nacho Viale, y sus bisnietos. Además, medios del vecino país aseguran que en la lista de invitados figuran Susana Giménez, Pablo Codevilla, Martín Cabrales, Claudio Cosano y Héctor Vidal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mirtha Legrand sobre la estatua en su honor: “Ni los dientes son míos”

Mirtha Legrand lució espléndida en su cumpleaños. (Instagram/Mirtha Legrand)
Mirtha Legrand festejará su cumpleaños número 99 en la casa de su hija Marcela Tinayre. (Instagram/Mirtha Legrand)

Dicen que la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand será en la residencia de su hija Marcela Tinayre y, como cada año, la ambientación estará a cargo de Ramiro Arzuaga. Por otra parte, el servicio de catering llegará de la mano de Carlos Schuster, quien preparará un menú muy especial a pedido de La Chiqui.