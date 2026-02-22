¡Mirtha Legrand se prepara con todo para recibir sus 99 años!

El 23 de febrero de 1927 nacía una niña que se convertiría en una leyenda de la televisión. ¡Sí! llegaba al mundo Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand, en Villa Cañás, Santa Fe (Argentina).

Así que, mañana lunes la emblemática conductora y actriz argentina Mirtha Legrand cumplirá 99 años de vida. Y la celebración será por todo lo alto, como cada 23 de febrero.

Medios argentinos cuentan que ese día la emblemática dama lucirá dos prendas confeccionadas exclusivamente para la ocasión, una llevará la firma del diseñador Claudio Cosano y otra será una creación de Iara Alta Costura.

La Chiqui festejará su casi centenaria vida rodeada de sus seres más queridos, entre ellos familiares y amigos cercanos, que sumarían unas 60 personas. Y, por supuesto, entre ellos estarán su hija Marcela Tinyare, sus nietos, Juana y Nacho Viale, y sus bisnietos. Además, medios del vecino país aseguran que en la lista de invitados figuran Susana Giménez, Pablo Codevilla, Martín Cabrales, Claudio Cosano y Héctor Vidal.

Dicen que la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand será en la residencia de su hija Marcela Tinayre y, como cada año, la ambientación estará a cargo de Ramiro Arzuaga. Por otra parte, el servicio de catering llegará de la mano de Carlos Schuster, quien preparará un menú muy especial a pedido de La Chiqui.