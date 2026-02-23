Gente
23 de febrero de 2026 - 11:26

Paul Mescal y Gracie Abrams debutan como pareja en la red carpet de los BAFTA

Gracie Abrams y Paul Mescal posan en la alfombra roja de los BAFTA Film Awards 2026 en el Royal Festival Hall de Londres. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
Gracie Abrams y Paul Mescal posan en la alfombra roja de los BAFTA Film Awards 2026 en el Royal Festival Hall de Londres. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN) TOLGA AKMEN

El actor Paul Mescal (30) y la cantante Gracie Abrams (26) posaron juntos por primera vez en una red carpet. ¡Sí! Los tortolitos confirmaron oficialmente su noviazgo en los Premios BAFTA en Londres.

Por ABC Color

El protagonista de Hamnet, Paul Mescal, y la cantante Grace Abrams llegaron juntitos a los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA), oficializando así su noviazgo.

La nueva parejita conformada por Gracie Abrams y Paul Mescal se presentó en sociedad en los Premios BAFTA 2026 en Londres. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
La nueva parejita conformada por Gracie Abrams y Paul Mescal se presentó en sociedad en los Premios BAFTA 2026 en Londres. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Lea más: BAFTA 2026: lujo clásico, guiños políticos y la alfombra roja más estratégica del año

El actor irlandés Paul Mescal, quien siempre maneja un perfil bajo con respecto a su vida privada, esta vez demostró estar muy enamorado al asistir con su novia estadounidense Gracie Adams a los Premios BAFTA, en el Royal Festival Hall de Londres.

Lea más: Robert Aramayo: el actor de “Los Anillos de Poder” que sacudió los Bafta ante DiCaprio y Chalamet

¡Confirmadísimo! El corazón del actor irlandés Paul Mescal ya tiene dueña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
¡Confirmadísimo! El corazón del actor irlandés Paul Mescal ya tiene dueña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

La parejita lució elegantísima en su primer posado en una alfombra roja. Grace Adams llegó enfundada en un maxivestido negro con detalles florales que llevaba la firma de Chanel. Por su parte, Paul Pascal llevó un traje de Prada que combinó con una camisa blanca.