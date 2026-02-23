Paul Mescal y Gracie Abrams debutan como pareja en la red carpet de los BAFTA

El protagonista de Hamnet, Paul Mescal, y la cantante Grace Abrams llegaron juntitos a los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA), oficializando así su noviazgo.

El actor irlandés Paul Mescal, quien siempre maneja un perfil bajo con respecto a su vida privada, esta vez demostró estar muy enamorado al asistir con su novia estadounidense Gracie Adams a los Premios BAFTA, en el Royal Festival Hall de Londres.

La parejita lució elegantísima en su primer posado en una alfombra roja. Grace Adams llegó enfundada en un maxivestido negro con detalles florales que llevaba la firma de Chanel. Por su parte, Paul Pascal llevó un traje de Prada que combinó con una camisa blanca.