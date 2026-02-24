Romeo Beckham desfiló para Burberry en el London Fashion Week

El joven Romeo Beckham fue el encargado de cerrar el desfile de Burberry en el marco del London Fashion Week, ayer lunes 23 de febrero en Inglaterra.

Tras decir adiós al fútbol profesional, Romeo Beckham está dando sus primeros pasos como modelo. Y, esta vez, mostró la colección de Burberry en el Old Billingsgate Market, a orillas del Támesis.

Victoria y David Beckham se mostraron muy orgullosos en sus redes sociales al compartir que su hijo Romeo desfiló para Burberry en el London Fashion Week.

La ex Spice Girls publicó en sus historias de Instagram un video de Romeo en la pasarela londiense. Papá David hizo lo mismo y además, junto a una postal de su segundo hijo, escribió: “Orgulloso de ti compañero”.