Gente
24 de febrero de 2026 - 15:20

Romeo Beckham desfiló para Burberry en el London Fashion Week

El modelo Romeo Beckham desfilando con una creación de la colección Otoño/Invierno 2026 de Burberry, durante la Semana de la Moda de Londres. (Toby Shepheard / AFP)
Romeo, el segundo hijo de Victoria y David Beckham, estuvo en la pasarela del London Fashion Week. El joven de 23 años cerró el desfile de la afamada marca Burberry.

Por ABC Color

El joven Romeo Beckham fue el encargado de cerrar el desfile de Burberry en el marco del London Fashion Week, ayer lunes 23 de febrero en Inglaterra.

Romeo Beckham, hijo de Victoria y David Beckham desfilando para Burberry en el London Fashion Week. (Toby Shepheard / AFP)
Tras decir adiós al fútbol profesional, Romeo Beckham está dando sus primeros pasos como modelo. Y, esta vez, mostró la colección de Burberry en el Old Billingsgate Market, a orillas del Támesis.

Romeo Beckham, de 23 años, se lució en la pasarela londinense. (Toby Shepheard / AFP)
Victoria y David Beckham se mostraron muy orgullosos en sus redes sociales al compartir que su hijo Romeo desfiló para Burberry en el London Fashion Week.

La ex Spice Girls publicó en sus historias de Instagram un video de Romeo en la pasarela londiense. Papá David hizo lo mismo y además, junto a una postal de su segundo hijo, escribió: “Orgulloso de ti compañero”.