De Courteney Cox a Neve Campbell, las celebridades en el estreno mundial de Scream 7

La famosa actriz Courteney Cox llegando a la premier de "Scream 7" en el Paramount Theatre de Los Ángeles. (Jean-Baptiste LACROIX / AFP)
El estreno mundial de la película Scream 7 tuvo lugar en Los Ángeles. La premier de la séptima entrega de la saga de terror reunió a celebridades de la talla de Courteney Cox, Neve Campbell, Celeste O’Connor y David Arquette. ¡Adelante!

Scream 7 llega a las salas de cine de todo el mundo y nuestro país no es la excepción, pues el filme de terror ya puede verse en tierra guaraní. Pero antes, tuvo lugar el estreno mundial en el Paramount Theatre de Los Ángeles, hasta donde llegaron varias celebridades del séptimo arte.

Neve Campbell posando a su llegada al estreno en Los Ángeles de "Scream 7" en Paramount Pictures Studios, en Hollywood, California. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Celeste O'Connor y Mckenna Grace, juntitas en el estreno mundial de "Scream 7" en Paramount Pictures Studios. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
La famosa actriz Courteney Cox, así como Neve Campbell, Mackenna Grace y Celeste O’Connor se destacaron con sus elegantes y diferentes outfits en la premier mundial de la esperada película Scream 7.

Matthew Lillard, Ghostface y Skeet Ulrich asistieron al estreno en Los Ángeles de "Scream 7" de Paramount Pictures en Hollywood. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Kevin Williamson y Jasmin Savoy Brown en la alfombra negra de la premiere de "Scream 7" en Hollywood, California. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Kevin Williamson, Jasmin Savoy Brown y David Arquette tampoco faltaron al estreno mudial de la séptima entrega de saga Scream, que también ya puede verse en las salas de cine de Paraguay.

David Arquette, presente en el estreno mundial de "Scream 7". (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
