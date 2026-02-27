De Courteney Cox a Neve Campbell, las celebridades en el estreno mundial de Scream 7
El estreno mundial de la película Scream 7 tuvo lugar en Los Ángeles. La premier de la séptima entrega de la saga de terror reunió a celebridades de la talla de Courteney Cox, Neve Campbell, Celeste O’Connor y David Arquette. ¡Adelante!
Por ABC Color
Scream 7 llega a las salas de cine de todo el mundo y nuestro país no es la excepción, pues el filme de terror ya puede verse en tierra guaraní. Pero antes, tuvo lugar el estreno mundial en el Paramount Theatre de Los Ángeles, hasta donde llegaron varias celebridades del séptimo arte.
La famosa actriz Courteney Cox, así como Neve Campbell, Mackenna Grace y Celeste O’Connor se destacaron con sus elegantes y diferentes outfits en la premier mundial de la esperada película Scream 7.
Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Kevin Williamson, Jasmin Savoy Brown y David Arquette tampoco faltaron al estreno mudial de la séptima entrega de saga Scream, que también ya puede verse en las salas de cine de Paraguay.