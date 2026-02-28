Charles Leclerc dio el “sí, quiero”

El monegasco Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se juraron amor eterno hoy sábado 28 de febrero, en el marco de una emotiva ceremonia que tuvo lugar en Mónaco.

Y tras dar el “sí, quiero” los flamantes esposos Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se pasearon en un automóvil Ferrari de colección del año 1957, que estaría valuado en unos 30 millones de euros.

Recordemos que a inicios de noviembre de 2025 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron su compromiso en las redes sociales, luego de dos años de noviazgo.

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc había pedido la mano de la modelo francesa de raíces mexicanas utilizando como mensajero al perrito Leo, que de seguro también fue el principal testigo de la boda Leclerc- Saint Mleux.