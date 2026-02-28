David Guetta, a los 58 años, dio la bienvenida a su cuarto hijo

El icónico DJ y productor discográfico David Guetta fue nuevamente papá. El artista parisino de 58 años dio la bienvenida a su cuarto hijo, un varoncito al que presentó orgulloso en las redes sociales.

“Bienvenido al mundo, Skyler”, escribió emocionado David Guetta junto al emoji de un corazón en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “El secreto más hermoso que hemos guardado”.

La publicación de la llegada del nuevo integrante de la familia Guetta fue acompañada de una serie de postales donde se ve al DJ con su esposa Jessica Ledon, el recién nacido Skyler y el hermanito mayor Cyan.

David Guetta es padre de dos jóvenes: Tim Elvis y Angie, nacidos de su anterior relación con Cathy Lobé. Y con su actual pareja, la actriz y productora Jessica Ledon, tiene dos niños: Cyan y Skyler.