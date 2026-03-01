Valeria Mazza, feliz al ver desfilar a su hijo Benicio para Armani

“Acompañando a Benicio en el desfile de Emporio Armani en Milán”, escribió la orgullosa mamá Valeria Mazza en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares captadas por Roger Vekstein, donde se ve a la modelo argentina con su esposo Alejandro Gravier y sus hijos Benicio y Taína.

Por su parte, el jovencito Benicio Gravier expresó en las redes: “Emporio Armani, Milan Fashion Week. Vamosss, muy contento de estar acá y además sintiéndome como un fokin Peaky Blinder mate”.

Valeria Mazza estuvo sentada en primerísima fila y se mostró muy feliz al ver desfilar en Milán a su hijo de 21 años para la afamada casa de moda Armani.

Y, además, las pasadas de Benicio de seguro recordaron a Valeria Mazza sus años en las pasarelas de la mano de Giorgio Armani, allá por los años 90, pues la argentina fue una de las modelos favoritas del fallecido diseñador italiano.