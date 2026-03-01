Gente
01 de marzo de 2026 - 10:00

Valeria Mazza, feliz al ver desfilar a su hijo Benicio para Armani

Valeria Mazza junto a su hijo Benicio, su hija Taina y su esposo Alejandro Gravier en el desfile de Armani en la Semana de la Moda de Milán.
Valeria Mazza junto a su hijo Benicio, su hija Taina y su esposo Alejandro Gravier en el desfile de Armani, en la Semana de la Moda de Milán, posando para Roger Vekstein.Instagram/Valeria Mazza

La siempre vigente modelo argentina Valeria Mazza tiene un heredero que ya sigue sus pasos. ¡Sí! Su hijo Benicio Gravier desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán. Y, por supuesto, la orgullosa mamá estuvo en primera fila para apoyar al jovencito de 21 años.

Por ABC Color

“Acompañando a Benicio en el desfile de Emporio Armani en Milán”, escribió la orgullosa mamá Valeria Mazza en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares captadas por Roger Vekstein, donde se ve a la modelo argentina con su esposo Alejandro Gravier y sus hijos Benicio y Taína.

Benicio Gravier desfilando para Armani en Milán. (Instagram/Benicio Gravier)
Benicio Gravier desfilando para Armani en Milán. (Instagram/Benicio Gravier)

Lea más: Valeria Mazza, feliz porque su hija Taína terminó la secundaria

Por su parte, el jovencito Benicio Gravier expresó en las redes: “Emporio Armani, Milan Fashion Week. Vamosss, muy contento de estar acá y además sintiéndome como un fokin Peaky Blinder mate”.

Lea más: De Laura Pausini a Valeria Mazza, las celebridades se despiden de Armani

Benicio Gravier en su pasada en el desfile del Emporio Armani en la Semana de la Moda de Milán. (Instagram/Benicio Gravier)
Benicio Gravier en su pasada en el desfile del Emporio Armani en la Semana de la Moda de Milán. (Instagram/Benicio Gravier)

Valeria Mazza estuvo sentada en primerísima fila y se mostró muy feliz al ver desfilar en Milán a su hijo de 21 años para la afamada casa de moda Armani.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier fotografiados por Roger Vekstein a su llegada al desfile de Armani para ver a su hijo Benicio. (Instagram/Valeria Mazza)
Valeria Mazza y Alejandro Gravier fotografiados por Roger Vekstein a su llegada al desfile de Armani para ver a su hijo Benicio. (Instagram/Valeria Mazza)

Y, además, las pasadas de Benicio de seguro recordaron a Valeria Mazza sus años en las pasarelas de la mano de Giorgio Armani, allá por los años 90, pues la argentina fue una de las modelos favoritas del fallecido diseñador italiano.