Gente
02 de marzo de 2026 - 16:09

¡Oriana Sabatini y Paulo Dybala comparten la primera foto de su hija Gia!

Paulo Dybala y Oriana Sabatini ya tienen a Gia en sus brazos. (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)
La cantante y modelo Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala dieron la bienvenida a su primogénita. La niña llamada Gia llegó al mundo hoy lunes 2 de marzo en Italia y los orgullosos padres acaban de publicar su primera fotografía en las redes.

Por ABC Color

Los mediáticos argentinos Oriana Sabatini y Paulo Dybala se estrenan como padres de una niña. ¡Así es! La tierna pequeñita que se llama Gia ya llegó al mundo y sus papis dieron la buena noticia en las redes.

Con esta tierna postal, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron la llegada de su esperada hija Gia. (Instagram/Paulo Dybala)
“Un aplauso pa mami y papi”, se puede leer en una publicación conjunta en Instagram realizada por Oriana Sabatini y Paulo Dybala. El texto va acompañado de una tierna postal donde se ve parte del rostro de la recién nacida con sus manos junto a las de sus orgullosos papis.

¡Bellos, futuros papis! Paulo Dybala y Oriana Sabatini en una producción fotográfica única. (Instagram/Oriana Sabatini)
Medios internacionales aseguran que la primogénita de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació hoy lunes 2 de marzo en el Hospital Gemelli de Roma.