¡Oriana Sabatini y Paulo Dybala comparten la primera foto de su hija Gia!

Los mediáticos argentinos Oriana Sabatini y Paulo Dybala se estrenan como padres de una niña. ¡Así es! La tierna pequeñita que se llama Gia ya llegó al mundo y sus papis dieron la buena noticia en las redes.

“Un aplauso pa mami y papi”, se puede leer en una publicación conjunta en Instagram realizada por Oriana Sabatini y Paulo Dybala. El texto va acompañado de una tierna postal donde se ve parte del rostro de la recién nacida con sus manos junto a las de sus orgullosos papis.

Medios internacionales aseguran que la primogénita de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació hoy lunes 2 de marzo en el Hospital Gemelli de Roma.