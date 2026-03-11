Gente
11 de marzo de 2026 - 08:59

Ellie Goulding dio a luz a su segundo hijo

La cantante británica Ellie Goulding dio la bienvenida a su segundo hijo. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La cantante británica Ellie Goulding dio la bienvenida a su segundo hijo. (EFE/EPA/ANDY RAIN) ANDY RAIN

La cantante Ellie Goulding ya tiene a su segundo hijo en brazos. ¡Sí! El bebé llegó al mundo el pasado viernes 6 de marzo, según anunció la feliz mamá.

Por ABC Color

A sus 39 años, la artista británica Ellie Goulding recibió a su segundo hijo. Se trata de una niña que se convirtió en el primer fruto de su amor con el actor Beau Minniear.

La tierna noticia fue dada por la orgullosa mamá Ellie Goulding en la red social de la camarita, donde compartió una imagen del recién nacido junto a un emotivo texto: “El viernes di a luz a una hermosa niña sana. Estamos totalmente enamorados de ella”.

Lea más: Ellie Goulding anunció su embarazo en la red carpet de los Fashion Awards

Ellie Goulding soñaba con tener a su hija en brazos. Hoy, la recién nacida ya está en el calor del hogar de la cantante británica. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Ellie Goulding soñaba con tener a su hija en brazos. Hoy, la recién nacida ya está en el calor del hogar de la cantante británica. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

“Esta incorporación a mi familia me llena de mucha alegría, especialmente porque Arthur está muy feliz de convertirse en el hermano mayor de este pequeño ángel”, destacó Ellie Goulding en sus historias de Instagram.

La británica Ellie Goulding ahora ya tiene la ansiada parejita, pues además de ser madre de la beba que llegó al mundo el pasado viernes, también lo es de Arthur (4), nacido de su anterior matrimonio con Caspar Joplin.