Video: Carmiña Masi, en el foco de la crítica por supuesta frase racista en Gran Hermano

El hecho ocurrió mientras Mavinga, una de las participantes del reality show argentino, bailaba y compartía un momento distendido con sus compañeros en el patio del reality. En ese contexto, Carmiña Masi pronunció la frase que generó el repudio de los televidentes: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

A partir de la difusión del video, las redes sociales se llenaron de mensajes en contra de la participante paraguaya. Numerosos internautas reclamaron que la producción del programa tome medidas, mientras que otros exigieron su expulsión directa.

El nombre de la concursante se convirtió en tendencia en distintas plataformas, donde los seguidores del reality manifestaron su indignación y exigieron una postura clara por parte de la producción ante lo que calificaron como un comentario “aberrante”.

Lea más: Carmiña Masi ingresó a “Gran Hermano” en Argentina con un polémico guiño a Britney Spears

Anuncian demanda contra Carmiña Masi

A raíz de los repudiables dichos, Damián, el marido de la jugadora congoleña, anunció que va a denunciar a Carmiña en la Justicia argentina.

“Como familia estamos indignadísimos. Esperábamos algún comentario casual y no nos hubiera afectado tanto, pero esto de hablar por la espalda y decir semejante barbaridad...”, aseguró al aire de DDM (América).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es algo anticonstitucional. Yo ya me estoy asesorando con abogados. Mañana a primera hora metemos una denuncia penal. Esto no puede quedar impune. No solo hablo por Jenny, hablo por toda la comunidad de color, que hay mucha gente viviendo en el país y realmente es indignante, degradante y denigrante”, indicó el esposo de la competidora, de acuerdo con lo difundido por el canal Telefé de Argentina.