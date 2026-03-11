¡Mirá el anillo de Zendaya que reavivó los rumores de boda con Tom Holland!

La joven y famosa actriz estadounidense Zendaya al parecer habría querido confirmar sutilmente su boda con su prometido Tom Holland. Es que tras los rumores de su secreta unión matrimonial, la artista llegó al desfile de la afamada Louis Vuitton luciendo un llamativo anillo dorado en el dedo anular izquierdo.

Zendaya y Tom Holland están en pareja desde 2021 y a finales de 2024 se comprometieron. Pero hay rumores que corren como reguero de pólvora y aseguran que ya pasaron por el altar en una ceremonia íntima.

Recordemos que en la alfombra roja de los SAG Awards 2026 el estilista de Zendaya, Law Roach, había asegurado que la actriz y Tom Holland ya habrían dado el “sí, quiero” lejos de los flashes de los medios.

Por el momento, ni Zendaya ni Tom Holland se refirieron a la supuesta boda secreta. ¿Solo el tiempo lo dirá o hablarán los protagonistas de esta historia de amor? ¡A estar atentos!