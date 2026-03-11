Gente
11 de marzo de 2026 - 09:46

¡Mirá el anillo de Zendaya que reavivó los rumores de boda con Tom Holland!

Zendaya mostrando su anillo el llegar al desfile de Louis Vuitton Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027 en París. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Zendaya mostrando su anillo el llegar al desfile de Louis Vuitton Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027 en París. (JULIEN DE ROSA / AFP)133353+0000 JULIEN DE ROSA

Zendaya fue la estrella más brillante entre las invitadas al desfile de Louis Vuitton en el Paris Fashion Week. La actriz de 29 años llegó empoderada y radiante luciendo un anillo dorado en su dedo anular izquierdo, lo que reavivó los rumores de boda con su prometido Tom Holland.

Por ABC Color

La joven y famosa actriz estadounidense Zendaya al parecer habría querido confirmar sutilmente su boda con su prometido Tom Holland. Es que tras los rumores de su secreta unión matrimonial, la artista llegó al desfile de la afamada Louis Vuitton luciendo un llamativo anillo dorado en el dedo anular izquierdo.

La actriz Zendaya posó frente al Museo del Louvre con su llamativo anillo en el dedo anular. (JULIEN DE ROSA / AFP)
La actriz Zendaya posó frente al Museo del Louvre con su llamativo anillo en el dedo anular. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Lea más: De Zendaya a Alicia Vikander, las celebridades en el desfile de Louis Vuitton en París

Zendaya y Tom Holland están en pareja desde 2021 y a finales de 2024 se comprometieron. Pero hay rumores que corren como reguero de pólvora y aseguran que ya pasaron por el altar en una ceremonia íntima.

Tom Holland y Zendaya muy pronto podrían dar el "sí, quiero", según rumores.(Instagram/Tom Holland)
¡Hermosa parejita! Tom Holland y Zendaya.(Instagram/Tom Holland)

Lea más: Zendaya y Tom Holland: ¿comprometidos?

Recordemos que en la alfombra roja de los SAG Awards 2026 el estilista de Zendaya, Law Roach, había asegurado que la actriz y Tom Holland ya habrían dado el “sí, quiero” lejos de los flashes de los medios.

Por el momento, ni Zendaya ni Tom Holland se refirieron a la supuesta boda secreta. ¿Solo el tiempo lo dirá o hablarán los protagonistas de esta historia de amor? ¡A estar atentos!