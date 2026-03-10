Gente
10 de marzo de 2026 - 11:13

De Zendaya a Alicia Vikander, las celebridades en el desfile de Louis Vuitton en París

La actriz Zendaya posando divina a su llegada al desfile de moda de la colección de prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027 de Louis Vuitton como parte de la Semana de la Moda Femenina de París. (JULIEN DE ROSA / AFP)
En el marco del Paris Fashion Week la icónica firma Louis Vuitton presentó hoy 10 de marzo su desfile en el Museo del Louvre. Celebridades como Zendaya, Ana de Armas y Alicia Vinander estuvieron entre los exclusivos invitados.

Por ABC Color

La casa de lujo Louis Vuitton mostró la colección otoño-invierno 2026-2027 de Nicolas Ghesquiére en el Paris Fashion Week.

La cita con la moda fue en el Museo del Louvre en la capital francesa, hasta donde llegaron varias celebridades de diferentes ámbitos.

La actriz cubano-española Ana de Armas posando durante una sesión fotográfica antes de asistir al desfile de moda de la colección Otoño/Invierno 2026-2027 de Louis Vuitton. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Las actrices Zendaya, embajadora de Louis Vuitton, y Ana de Armas llegaron divinas al desfile de la icónica marca.

La actriz sueca Alicia Vikander llegó así de espléndida al desfile Louis Vuitton Women's Ready to Wear Otoño/Invierno 2026-2027. (JULIEN DE ROSA / AFP)
La actriz Chloe Grace Moretz con el Museo del Louvre de fondo.(JULIEN DE ROSA / AFP)
Otras estrellas presentes en el Museo del Louvre para el exclusivo desfile de Louis Vuitton fueron la sueca Alicia Vikander, la estadounidense Chloe Grace Moretz y la francesa Lea Seydoux.

La actriz francesa Lea Seydoux arribó hermosa al encuentro con la moda de Louis Vuitton en el Paris Fashion Week. (JULIEN DE ROSA / AFP)
La británica Phoebe Dynevor tampoco se perdió el desfile de la colección otoño-invierno de Louis Vuitton en París. (JULIEN DE ROSA / AFP)
La actriz británica Phoebe Dynevor, la surcoreana Jung Hoyeon y la japonesa Ayami Nakajo tampoco se perdieron el desfile de la colección otoño-invierno de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda de París.

La actriz Jung Hoyeon también fue una de las invitadas especiales al desfile de Louis Vuitton Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027 en el Paris Women Fashion Week. (JULIEN DE ROSA / AFP)
La actriz japonesa Ayami Nakajo a su llegada al Museo del Louvre para ver el desfile de Louis Vuitton. (JULIEN DE ROSA / AFP)
