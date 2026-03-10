De Zendaya a Alicia Vikander, las celebridades en el desfile de Louis Vuitton en París

La casa de lujo Louis Vuitton mostró la colección otoño-invierno 2026-2027 de Nicolas Ghesquiére en el Paris Fashion Week.

La cita con la moda fue en el Museo del Louvre en la capital francesa, hasta donde llegaron varias celebridades de diferentes ámbitos.

Las actrices Zendaya, embajadora de Louis Vuitton, y Ana de Armas llegaron divinas al desfile de la icónica marca.

Otras estrellas presentes en el Museo del Louvre para el exclusivo desfile de Louis Vuitton fueron la sueca Alicia Vikander, la estadounidense Chloe Grace Moretz y la francesa Lea Seydoux.

La actriz británica Phoebe Dynevor, la surcoreana Jung Hoyeon y la japonesa Ayami Nakajo tampoco se perdieron el desfile de la colección otoño-invierno de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda de París.

