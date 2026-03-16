De Chris Evans y Alba Baptista a Nick Jonas y Priyanka Chopra, las parejas más enamoradas en los Óscar

La alfombra roja de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles fue el escenario perfecto donde varias parejas famosas derrocharon mucho amor.

Como cada año, los Óscar entregados a lo mejor del séptimo arte, en 24 categorías, reunió a las celebridades más enamoradas.

La actriz portuguesa Alba Baptista y el actor estadounidense Chris Evans hicieron una romántica aparición en la alfombra roja de los Óscar. Y Adrien Brody y Georgina Chapman no se quedaron atrás, pues también llegaron abrazaditos y posaron enamorados para los medios presentes en el Dolby Theatre.

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Paul Mescal y Gracie Abrams, quienes hace poco debutaron como pareja, y Emma Stone y Dave McCary también se mostraron a los besos, abrazos y miradas cómplices en la icónica alfombra roja hollywoodense.

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Ethan Hawke y Ryan Hawke, Ed Harris y Amy Madigan, Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron otras parejas que llegaron muy enamoradas y con sus mejores galas para ser parte de la edición número 98 de los afamados Premios Óscar.

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Conan O’Brien, conductor de los Óscar por segundo año consecutivo, arribó al Dolby de brazos de su esposa Liza Powel. Por su parte, los actores estadounidenses Kirsten Dunst y Jesse Plemons también llegaron de la manito a la ceremonia de entrega de las más famosas estatuillas.