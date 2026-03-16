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16 de marzo de 2026 - 09:46

De Chris Evans y Alba Baptista a Nick Jonas y Priyanka Chopra, las parejas más enamoradas en los Óscar

¡Linda parejita! La actriz portuguesa Alba Baptista y el actor estadounidense Chris Evans en la alfombra roja de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar. (EFE/EPA/RYAN SUN)
¡Linda parejita! La actriz portuguesa Alba Baptista y el actor estadounidense Chris Evans en la alfombra roja de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar. (EFE/EPA/RYAN SUN) RYAN SUN

El amor estuvo más que presente en la edición número 98 de los Premios Óscar. Por la red carpet del Dolby Theatre pasaron las parejitas más enamoradas. Chris Evans y Alba Baptista, Nick Jonas y Priyanka Chopra, Paul Mescal y Gracie Abrams derrocharon amor en la alfombra roja. ¡Adelante!

Por ABC Color

La alfombra roja de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles fue el escenario perfecto donde varias parejas famosas derrocharon mucho amor.

Como cada año, los Óscar entregados a lo mejor del séptimo arte, en 24 categorías, reunió a las celebridades más enamoradas.

¡Siemore juntos! Adrien Brody y Georgina Chapman llegando a la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
¡Siemore juntos! Adrien Brody y Georgina Chapman llegando a la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

La actriz portuguesa Alba Baptista y el actor estadounidense Chris Evans hicieron una romántica aparición en la alfombra roja de los Óscar. Y Adrien Brody y Georgina Chapman no se quedaron atrás, pues también llegaron abrazaditos y posaron enamorados para los medios presentes en el Dolby Theatre.

Lea más: Brillo, audacia y el regreso del glamour clásico en la alfombra roja de los Oscar 2026

Paul Mescal y Gracie Abrams posando enamorados en la red carpet del Dolby Theatre en Hollywood, California. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)
Paul Mescal y Gracie Abrams posando enamorados en la red carpet del Dolby Theatre en Hollywood, California. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)
¡El amor está en el aire! Dave McCary y Emma Stone en la alfombra roja del Dolby Theatre antes de ingresar a la ceremonia de los Premios Óscar 2026. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
¡El amor está en el aire! Dave McCary y Emma Stone en la alfombra roja del Dolby Theatre antes de ingresar a la ceremonia de los Premios Óscar 2026. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

Paul Mescal y Gracie Abrams, quienes hace poco debutaron como pareja, y Emma Stone y Dave McCary también se mostraron a los besos, abrazos y miradas cómplices en la icónica alfombra roja hollywoodense.

Lea más: Premios Óscar: “Una batalla tras otra” triunfa en la gran noche de Hollywood

Ethan Hawke y Ryan Hawke también llegaron juntitos a la edición número 98 de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Ethan Hawke y Ryan Hawke también llegaron juntitos a la edición número 98 de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
¡Casi medio siglo enamorados! Los esposos Ed Harris y Amy Madigan a su arribo al Dolby Theatre en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
¡Casi medio siglo enamorados! Los esposos Ed Harris y Amy Madigan a su arribo al Dolby Theatre en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Ethan Hawke y Ryan Hawke, Ed Harris y Amy Madigan, Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron otras parejas que llegaron muy enamoradas y con sus mejores galas para ser parte de la edición número 98 de los afamados Premios Óscar.

Priyanka Chopra y Nick Jonas attends también derrocharon amor en la red carpet del Dolby Theatre en Hollywood, California. (ANGELA WEISS / AFP)
Priyanka Chopra y Nick Jonas attends también derrocharon amor en la red carpet del Dolby Theatre en Hollywood, California. (ANGELA WEISS / AFP)

Conan O’Brien, conductor de los Óscar por segundo año consecutivo, arribó al Dolby de brazos de su esposa Liza Powel. Por su parte, los actores estadounidenses Kirsten Dunst y Jesse Plemons también llegaron de la manito a la ceremonia de entrega de las más famosas estatuillas.

Liza Powel y el conductor de los Óscar, el comediante Conan O'Brien, están casados desde 2002 y siempre se los ve enamorados y felices. (ANGELA WEISS / AFP)
Liza Powel y el conductor de los Óscar, el comediante Conan O'Brien, están casados desde 2002 y siempre se los ve enamorados y felices. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Otra parejita flechada por Cupido! Los actores estadounidenses Kirsten Dunst y Jesse Plemons posando en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar en el Teatro Dolby. (EFE/ Ómar Alonso)
¡Otra parejita flechada por Cupido! Los actores estadounidenses Kirsten Dunst y Jesse Plemons posando en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar en el Teatro Dolby. (EFE/ Ómar Alonso)