Premios Óscar: “Una batalla tras otra” triunfa en la gran noche de Hollywood

En la noche de ayer, domingo, tuvo lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos) la ceremonia de la edición 98 de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el principal galardón del cine en Hollywood.

La ceremonia, presentada por segundo año consecutivo por el comediante y presentador televisivo Conan O’Brien, comenzó con un montaje en el que O’Brien, perseguido por los niños de la película de terror La hora de la desaparición, salta entre varias de las películas nominadas de este año.

“Cuando presenté los Óscar el año pasado, Los Ángeles estaba en llamas. Pero este año todo está bien”, ironizó O’Brien. Su monólogo de apertura de la ceremonia incluyó referencias políticas y destacó el hecho de que un gran número de naciones tuvo representantes en la ceremonia de anoche, en un momento de persecución a la inmigración en los Estados Unidos y conflictos a nivel global.

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Una batalla tras otra, la comedia negra del director Paul Thomas Anderson sobre un ex revolucionario que debe rescatar a su hija de un desquiciado militar que persigue a su familia, fue la gran triunfadora de la noche con un total de seis galardones, entre ellos el de mejor película, que obtuvo imponiéndose sobre la comedia de suspenso Bugonia, el drama deportivo F1, la adaptación literaria Frankenstein, el drama histórico Hamnet, la comedia dramática Marty Supremo, el filme brasileño El agente secreto, el filme de terror Pecadores y el drama Sueños de trenes.

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El galardón a la mejor dirección fue entregado a Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Anderson, quien venció a Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Pecadores), Chloé Zhao (Hamnet) y Josh Safdie (Marty Supremo), fue nominado a premios Óscar en distintas categorías otras 13 veces en toda su carrera, que incluye películas como Boogie Nights, Magnolia o Petróleo sangriento.

Siguieron a Una batalla tras otra en número de estatuillas ganadas Pecadores con cuatro galardones, Frankenstein con tres y Las guerreras K-pop con dos.

Los actores premiados

Michael B. Jordan se alzó con el premio al mejor actor por sus doble interpretación de dos hermanos en el thriller de terror Pecadores. Se trata de la primera victoria para Jordan en los Óscar, donde competía con Wagner Moura (El agente secreto), Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Ethan Hawke (Blue Moon).

Y Jessie Buckley se llevó el Óscar a la mejor actriz por su rol protagónico en Hamnet. Buckley, quien había sido nominada en una ocasión anterior - como actriz secundaria por La hija oscura - ganó en una categoría en la que también competían Renate Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) y Kate Hudson (Song Sung Blue).

El Óscar a la mejor actriz secundaria fue otorgado a Amy Madigan por su interpretación de una siniestra bruja en el filme de terror La noche de la desaparición. En la misma categoría competían Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental, Wunmi Mosaku por Pecadores y Teyana Taylor por Una batalla tras otra.

Y el premio al mejor actor secundario fue entregado a Sean Penn por su interpretación de un perturbado militar en Una batalla tras otra. Penn, quien cosechó su tercer Óscar - ganó antes por Río Místico (2003) y Milk (2008), venció a Delroy Lindo (Pecadores), Jacob Elordi (Frankenstein), Benicio del Toro (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgard (Valor sentimental).

Triunfos para Noruega y el K-pop

El premio a la mejor película animada fue para la producción musical de Sony Pictures Animation y Netflix Las guerreras K-pop, uno de los grandes éxitos del cine animado del año pasado, que se impuso sobre las películas francesas Arco y Amélie y los secretos de la lluvia, el filme de Pixar Elio y la taquillera secuela de Disney Zootopia 2.

Las guerreras K-pop también se alzó con el galardón a la mejor canción original por la mundialmente exitosa canción Golden.

El Óscar a la mejor película internacional fue para el drama noruego Valor sentimental, sobre la tensa relación entre dos mujeres y su padre, un cineasta que estuvo ausente durante gran parte de sus vidas. La película de Joachim Trier triunfó sobre El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Sirat (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez).

Premios a guiones

El galardón al mejor guion adaptado fue para Una batalla tras otra, escrita por el director Paul Thomas Anderson y basada en la novela Vineland, de Thomas Pynchon. Superó a Bugonia, Frankenstein, Hamnet y Sueños de trenes.

Por otro lado, el premio al mejor guion original fue otorgado a Pecadores, escrita por su director Ryan Coogler, en una categoría en la que también competían Blue Moon, Fue solo un accidente, Valor sentimental y Marty Supremo.

“Frankenstein” dominó en categorías técnicas

Frankenstein, la suntuosa adaptación del cineasta mexicano Guillermo del Toro del clásico literario de Mary Shelley, se alzó con el premio al mejor diseño de vestuario. Venció a Avatar: Fuego y cenizas, Hamnet, Marty Supremo y Pecadores.

La película de Del Toro venció también en la categoría de mejor maquillaje, superando al drama japonés Kokuho, Pecadores, el drama deportivo La Máquina y el thriller europeo La hermanastra fea; y mejor diseño de producción, donde se impuso sobre Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra y Pecadores.

El premio a la mejor edición, mientras tanto, fue para Una batalla tras otra, que superó a Pecadores, F1, Marty Supremo y Valor sentimental. Y el premio a la mejor dirección de fotografía recayó en Pecadores, que superó a Frankenstein, Marty Supremo, Una batalla tras otra y Sueños de trenes.

El galardón a los mejores efectos visuales se lo llevó Avatar: Fuego y cenizas, la taquillera secuela de ciencia ficción del cineeasta James Cameron, cuya asombrosa presentación de un planeta alienígena y sus habitantes triunfó por sobre F1, Jurassic World: Renace, Pecadores y A través del fuego.

La ceremonia de este año fue la primera en 25 años en incluir una nueva categoría, la de mejor casting, que premia el trabajo de los encargados de componer los repartos de cada película. La ganadora inaugural de la categoría fue Una batalla tras otra, que se impuso sobre Hamnet, Marty Supremo, El agente secreto y Pecadores.

Música y sonido

El premio Óscar a la mejor banda sonora fue otorgado a Pecadores por la música original compuesta por Ludwig Göransson, quien se alzó con su tercer Óscar tras haber ganado antes por Pantera Negra (2018) y Oppenheimer (2023). En esta caterogía estaban nominados también Una batalla tras otra, Bugonia, Hamnet y Frankenstein.

Y el galardón al mejor sonido fue para F1, por sus logros en recrear el ambiente sonoro de frenéticas carreras de Fórmula 1. Triunfó sobre Una batalla tras otra, Pecadores, Sirat y Frankenstein.

Documentales y cortometrajes

La categoría de mejor cortometraje tuvo un inesperado empate entre la comedia estadounidense Los cantantes, del director Sam A. Davis; y el drama francés Two People Exchanging Saliva, de Natalie Musteata y Alexandre Singh.

Y el premio al mejor cortometraje animado fue entregado al corto canadiense The Girl Who Cried Pearls, dirigido por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski.

Todas las habitaciones vacías, del director Joshua Seftel, ganó el Óscar al mejor cortometraje documental; y el premio al mejor largometraje documental fue para Mr. Nobody Against Putin, de David Borenstein y Pavel Talankin.